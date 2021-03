Le choix des auditeurs : Luis Mariano, Fauré, Gorecki, Hans Zimmer, Puccini, Berg, Mompou, Joni Mitchell...

Votre programmation musicale inspirée par "Violetta II" de Tom Hammick.

Ce tableau est visible dans l'exposition "Oeuvres choisies" (exposition de groupe), à la Galerie Prodomus à Paris et à Tonnerre (Bourgogne) jusqu'au 31 mai.

Tom Hammick est né en 1963 à Tidworth en Angleterre. Il suit des études d’histoire de l’art à l’université de Manchester et travaille pendant deux ans comme tailleur de pierre. En 1987, il entreprend des études d’art au Camberwell College of Art à Londres. Il est professeur à l’Université de Brighton où il enseigne la peinture et la gravure.

Tom Hammick a participé à plus de 60 expositions en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Il a gagné de nombreux prix et bourses. Il est « Artist in residence » au Festival d’opéra de Glyndebourne et crée de nouvelles œuvres pour l’édition 2021

Maestro

Dimanche 21 mars à 18h55 : Xavier de Maistre et la harpe, mêlant concerts et confidences, un portrait du harpiste virtuose.

Considéré comme l’un des meilleurs harpistes de sa génération, Xavier de Maistre, fait rayonner son instrument depuis un quart de siècle au sein de grands ensembles (l’Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise ou le Philharmonique de Vienne, qu’il fut le premier musicien français à intégrer en 1995), et en soliste ou dans des formations de taille plus modeste, comme le Mahler Chamber Orchestra. C’est avec ce dernier que dans le cadre du Festival de musique du Schleswig-Holstein, il interprète le Concertino op. 34 d’Elias Parish Alvars.

"L’âme de la harpe, c’est l’interprète qui la donne. La manière de faire entrer des cordes en vibration est quelque chose de très personnel."

Nourri de ses confidences sur son travail et ses passions (pour l’aviron et l’enseignement notamment), ce portrait documentaire nous entraîne aussi à Piasco, dans le Piémont, pour une visite du Musée de la harpe Victor Salvi et dans l’atelier de Marco Salvi, le premier fabricant de harpes en Europe.



Les Tuyaux de Kerscho !

« L’Affaire Bach », le concert interactif duConcert de l’Hostel Dieuen streaming live dimanche 21 mars à 18h.

Avec « L’Affaire Bach », Le Concert de l’Hostel Dieu propose au public de jouer avec Bach dans une forme concertante inédite ! Diffusé en streaming live le dimanche 21 mars à 18h, ce concert immersif offre la possibilité aux spectateurs d’intéragir en direct avec les musiciens sur scène via leur smartphone

La mezzo Axelle Verner et Le Concert de l’Hostel Dieu nous proposeront un concert atypique et représentatif de la créativité de l’ensemble baroque lyonnais, ce n’est pas une énième captation live d’un concert baroque !

Imaginé par Franck-Emmanuel Comte, cette intrigue scénarisée par le metteur en scène Pierre-Alain Four associera artistes et public dans une quête captivante autour des œuvres prétendument attribuées à JS Bach.

Avec son Smartphone et depuis son salon, le public participera au concert via Wooclap, une application ludique et didactique, transformés en « gamers », il aura la possibilité d’interagir avec les musiciens sur scène en posant un certain nombre de questions qui lui seront proposées, telles que : Quelles étaient les intentions de Johann Sebastian Bach lorsqu’il a écrit cette œuvre ? Dans quelles circonstances avez-vous retrouvé cette pièce ? Quelles sont les caractéristiques qui vous permettent d’authentifier cette œuvre ?

La chronique : " Les grands Macabres " :

