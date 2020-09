Le choix des auditeurs : Ibert, Saint-Saëns, Steve Reich, Félicien David, Bizet, Ketelbey, Franck Henri Rabaud

Votre programmation musicale inspirée par l'affiche "Algérie, Tunisie, Maroc par la Transatlantique" de Jeanne Thil

Cette affiche de Jeanne Thil est visible au sein de l'exposition "Peintures des lointains. Voyages de Jeanne Thil" présentée au Musée des beaux-arts de Calais, jusqu'au 28 février 2021.

Cette exposition est l’occasion de montrer pour la première fois au public une sélection d’œuvres de l’artiste d’origine calaisienne.

Maestro :

dimanche 20 septembre à 18h55, "Les Järvi une famille de chefs"

En 2019, neuvième édition du Pärnu Music Festival en Estonie, créé par les chefs estoniens Neeme Järvi et ses fils Kristjan et Paavo. La famille Järvi a quitté l’Estonie en 1980 alors que le pays faisait encore partie de l’Union soviétique, elle s’est réfugiée aux États-Unis et s’est éparpillée dans le monde entier depuis. Pour les chefs d’orchestre Neeme Järvi et ses fils, ce festival est l’occasion de retrouver leur pays d’origine et de partager leur complicité musicale. Maarika, sœur de Kristjan et Paavo, fait aussi partie de l’aventure en tant que flûtiste dans l’orchestre.

Cette année-là, au programme figure une pièce particulière: "Birthday Korale NJ 80", dirigée par Paavo et composée par Kristjan pour les 80 ans de leur père. Autre temps fort: le "Concerto pour violoncelle" de Dvorak interprété par le norvégien Truls Mork.

