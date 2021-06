Le Choix des auditeurs : Beethoven, Chaminade, Sidney Bechet, Vivaldi, Martinu, Lutoslawski...

Votre programmation musicale inspirée du dessin d'Alain Le Foll pour "C'est le bouquet !".

Ce dessin d'Alain Le Foll est visible dans l'exposition "Alain Le Foll, maître de l'imaginaire" du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022 au Palais Lumière à Evian.

Cette exposition se présente comme la première rétrospective d'envergure rendant hommage à l'illustrateur et graphiste. Le Palais Lumière se place ainsi dans la perspective des efforts menés ces dernières années pour mettre en avant le domaine de l'illustration en France.

Malgré sa brève carrière, Alain Le Foll a contribué de manière significative à l'identité graphique des années 1960-1970. Cette exposition commémore le 40e anniversaire de sa disparition.

A travers le dessin et la lithographie, Alain Le Foll a développé un imaginaire fantastique où le trait prédomine, tant dans des formes minérales et organiques que dans des paysages mêlant souvenirs de voyage et imagination.

Maestro :

dimanche 20 juin à 18h55 -Martha Argerich à Varsovie en 1965

En 1965, Martha Argerich a 26 ans. La pianiste argentine est presque inconnue du grand public quand elle monte sur la scène de la Philharmonie nationale de Varsovie, à l’occasion du Concours Chopin. Avec son interprétation du "Concerto pour piano n°1" (qui deviendra son morceau fétiche), elle émerveille jury et spectateurs.

Son jeu sensible allie précision, naturel et une extraordinaire richesse d’expression. Sa prestation lui vaudra la première place du concours et lancera sa carrière.

Ce grand moment de musique est retracé à travers des séquences d’archives exceptionnelles et les commentaires élogieux de ses confrères, à l’image du Brésilien Arthur Moreira-Lima, qui fut alors son principal concurrent.

Des places à gagner :

La chronique : " Les grands Macabres "

