Le choix des auditeurs : Vladimir Vavilov, Bach, Daquin, Praetorius, John Adams, Berlioz, Grieg, Gruber...

Votre programmation musicale inspirée par la fresque " La Nativité " de Sandro Boticelli.

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission musicale du vendredi 18 décembre, en vous inspirant de la fresque "La Nativité" de Sandro Boticelli.

Cette fresque est visible dans la Basilique Santa Maria Novella à Florence.

Maestro dimanche 20 décembre à 18h50 sur Arte

Les plus grands noms de la musique Sting, Plácido Domingo, Zubin Mehta, Ruggero Raimondi… Rendent hommage à l’icône populaire, le ténor Luciano Pavarotti.

Les hommages se multiplient dans le monde entier à la mort de Luciano Pavarotti, Le 6 septembre 2007. Un phénomène d'une ampleur sans précédent pour un chanteur d'opéra. Que ce soit la presse, les politiques ou les professionnels de l'art lyrique, tous s'accordent sur une chose : plus qu’aucun autre, Pavarotti a rendu l'opéra populaire et accessible au plus grand nombre, une obsession pour le chanteur, ce qui fit peu à peu de lui, une icône pop.

Tourné en France, en Italie et aux États-Unis, riche en extraits musicaux et en archives rares, ce portrait documentaire réunit les témoignages de stars de la musique pop et classique.

