Le choix des auditeurs: Lobo, Strauss, Ortiz, Wagner, Messiaen, Haydn, Duruflé....

actuellement visible au Grand-Palais dans l'exposition "Greco, la rétrospective" jusqu'au 10 février.

Né en 1541 en Crète, Domenico Theotokopoulos, dit El Greco, parfait sa formation à Venise puis à Rome et c’est en Espagne que son art s’épanouit et s’implante durablement. Il occupe une place particulière dans l’histoire de la peinture : celle du dernier grand maître de la Renaissance et du premier grand peintre du Siècle d’Or.

Redécouvert à la fin du XIXe siècle, reconnu et adopté par les avant-gardes du début du XXe, l’artiste jouit du double prestige de la tradition et de la modernité. El Greco, un insatiable inventeur de formes, met au point des compositions innovantes et audacieuses sur lesquelles il n’aura de cesse de revenir tout au long de sa carrière. Articulée autour d'œuvres fortes et décisives, l'exposition s'appuie sur l'abondante production du peintre pour retracer l’ensemble de sa carrière .

Maestro :

dimanche 19 janvier à 19h : "Fred Astaire donne le la"

On le sait moins mais Fred Astaire, en plus d'être un génial danseur et un as des claquettes, jouait parfaitement du piano et de la batterie. Pour élaborer les chorégraphies au cordeau de ses comédies musicales, il travaillait en amont sur les partitions. "Je voulais être fidèle aux compositeurs", souligne-t-il dans une interview.

Ce documentaire revient sur ses collaborations uniques avec trois grands artistes : Irving Berlin, Jerome Kern et George Gershwin. Le récit propose de nombreux extraits de films montrant le fruit de ces amitiés artistiques : "Cheek to Cheek", les duos facétieux avec Ginger Rogers et cette séquence étonnante, où, dans une épure qui confine à l'abstraction, Fred Astaire exécute des claquettes dignes d'un percussionniste, en rythme avec la machinerie d'un bateau. L'acteur chante aussi, avec élégance, des ballades mythiques comme "The Way You Look Tonight" ou "They Can't Take That Away from Me", le testament amoureux de George Gershwin.

