Le choix des auditeurs : Cilea, d'Indy, Schubert, Strauss, Bizet, Dowland, Kurt Weill....

Votre programmation musicale inspirée par le tableau le "Café à Arles" de Paul Gauguin.

Ce tableau est visible dans l'exposition : "La collection Morozov. Icônes de l'art moderne" à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 22 février 2022.

Deux cents chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des frères Mikhaïl et Ivan Morozov ont rejoint les cimaises de la Fondation Louis Vuitton. Ils voyagent pour la première fois hors de Russie depuis la création de la collection au début du 20ème siècle.

Cette exposition rassemble des œuvres de Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Lautrec, Renoir, Sisley, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain et Picasso, qui voisinent avec Répine, Vroubel, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, Malévitch, Machkov, Kontchalovski, Outkine, Sarian ou Konenkov.

Maestro sur Arte :

Dimanche 19 décembre à 18h55 :Féerie Tchaïkovski. Sous la baguette de Mikko Franck, l’Orchestre philharmonique de Radio France s’empare d’extraits du "Lac des cygnes" et de "Casse-Noisette", ballets de Tchaïkovski.

Utilisées par Disney, copiées par John Williams, la "Danse de la fée Dragée" et la "Danse des petits cygnes", extraites de "Casse-Noisette" et du "Lac des cygnes", les deux ballets les plus célèbres de Tchaïkovski, sont définitivement associées à la féerie de l’enfance.

Mais derrière l’apparente légèreté de ces airs connus de tous se cachent un raffinement et une virtuosité éblouissants.

On oublie souvent que Tchaïkovski a donné ses lettres de noblesse à la musique de ballet en lui ajoutant une dimension symphonique. Comme Stravinski ou Ravel plus tard, il a fait de ce genre autrefois considéré comme mineur un formidable champ d’expérimentation, multipliant les effets et les couleurs : emprunts aux chansons populaires, étonnants jeux de timbres, comme l'association des graves du basson et des stridences de la flûte dans la "Danse chinoise" de "Casse-Noisette"…

Sous la baguette de son directeur musical, le Finlandais Mikko Franck, l’Orchestre philharmonique de Radio France restitue le pouvoir enchanteur des deux partitions.

