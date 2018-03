Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Mucem à Marseille dans le cadre de l'exposition : Voyages imaginaires, Picasso et les Ballets russes, entre Italie et Espagne du 16 février au 24 juin 2018.

Gagnez des places pour la représentation de Pelléas et Mélisande de Debussy dirigé par Jean-Claude Malgoire le vendredi 23 mars à 20h au Théâtre Municipal R. Devos de Tourcoing.

Mélisande - Sabine Devieilhe

Pelléas - Guillaume Andrieux

Golaud - Alain Buet

Arkel - Renaud Delaigue

Geneviève - Salomé Haller

Yniold - Liliana Faraon

Un médecin, un berger - Geoffroy Buffière

Ensemble vocal de l’Atelier Lyrique de Tourcoing La Grande écurie et la Chambre du Roy

Direction musicale, Jean Claude Malgoire

Rubrique Maestro : Le dimanche 18 mars à 18h30 sur Arte

Rolando Villazón présente les stars de demain

Le ténor mexicain Rolando Villazón convie à Berlin de jeunes artistes promis à une brillante carrière internationale : le violoniste autrichien Emmanuel Tjeknavorian, la soprano britannique Louise Alder, la jeune prodige allemande du piano Marie Sophie Hauzel, et le ténor turco-autrichien Ilker Arcayürek.

Programmation musicale

Henrik Schwarz

Leave my head alone brain seven

Tokyo Secret Orchestra

Direction Emi Akiyama

Sony Classical 888750529527

Jean Philippe Rameau

Suite en Mi majeur / Mi mineur 1. Le rappel des oiseaux , 2. Rigaudon I et II 1'08, 3. Musette en rondeau, 4. Tambourin, 5. La villageoise

Bertrand Cuiller, clavecin

Mirare 266

Felicien David

Le désert : 1. Le désert : La liberté au désert (2ème partie) (Choeur), 2. La rêverie du soir (2ème partie)

Cyrille Dubois, ténor

Chœur accentus

Orchestre de chambre de Paris

Direction Laurence Equilbey

Naive records 5405

Claude Debussy

3 images L122 Iberia: Par les rues et par les chemins

Orchestre de la suisse romande

Direction Armin Jordan

Erato 0190295953539/9

Maurice Ravel

3 poèmes de Mallarmé : Soupir

Felicity Lott, soprano

Ensemble de chambre de l'Orchestre de Paris

Direction Michel Plasson

EMI CDS 7476392

Richard Strauss

Der Rosenkavalier op 59 TrV 227 : Ich hab' ihn nicht einmal geküsst (Acte I)

Renée Fleming, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Munich

Direction Christian Thielemann

DECCA 4781507

Manuel De Falla

Concerto pour clavecin, flûte traversière, hautbois, clarinette, violon et violoncelle 1. Allegro, 2. Lento, 3. Vivace

Igor Kipnis: clavecin

Brook Paige: flûte traversière

Harold Gomberg : hautbois

Stanley Drucker: clarinette

Eliot Chapo: violon

Lorne Munroe : violoncelle

Direction Pierre Boulez

Sony Classical 88843013332-37

Arthur Sullivan

The Mikado (Acte II) : Braid the raven hair

Marjorie Thomas

Chœur du festival de Glyndebourne

Orchestre Pro Arte

Direction Malcolm Sargent

EMI 574468-2

Anonyme

Saltarello

Dead can dance

4AD 30903

Bela Bartok

Musique pour cordes percussions et célesta BB 114 Sz 106 : Allegro molto

Orchestre Symphonique de la Radio Stuttgart

Direction Neville Marriner

Capriccio 104717

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Direction Paavo Jarvi

Telarc CD-80601

Claude Debussy

Pelleas et Melisande L 88 : Mes longs cheveux descendent (Acte III Sc 1)

Sabine Devieilhe : soprano

Orchestre Les siècles

Direction François Xavier Roth

Erato 0190295767723

Jules Massenet

Thais : méditation

Patrice Fontanarosa: violon

Orchestre National de Lyon

Direction Emmanuel Krivine

Emi 5550602

Igor Stravinsky

Ebony concerto 1. Allegro moderato, 2. Andante

Dimitri Ashkenazy : clarinette

Orchestre symphonique allemand de Berlin

Direction Vladimir Ashkenazy

Decca 4402292

Leo Delibes

Les filles de Cadix

Mado Robin

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction Pierre Dervaux

EMI 7675032

Serge Prokofiev

L'amour des trois oranges opus 33 bis 1. Marche, 2. Scherzo

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction Constantin Silvestri

Emi classics 7233602

Melody Gardot

Sweet Memory

Melody Gardot : chant

UCJ 1749640