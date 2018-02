Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris dans le cadre de l'exposition Peintures des lointains visible du 30 janvier 2018 au dimanche 06 janvier 2019.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Anne Gastinel, du violoniste David Grimal et du pianiste Philippe Cassard le lundi 19 février à 20h30 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.

Au programme :

Ludwig Van Beethoven :

Trio n°1 en mi bémol majeur, op. 1 n°1

Trio n°4 en si bémol majeur, op. 11

Trio n°5 en ré majeur; "Les Esprits", op. 70 n°1

Instrumentistes virtuoses, chambristes reconnus, la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe Cassard ont déjà partagé de nombreuses aventures musicales. Ces partenaires d’exception ont choisi de se réunir à nouveau autour des trios pour piano et cordes de Beethoven.

Peu de temps après son arrivée à Vienne, Beethoven décide de devenir officiellement compositeur en faisant publier sous le titre de l’opus 1, ses trois premiers trios pour piano et cordes dont il était particulièrement satisfait. Si le piano tient encore une place prépondérante dans ces pages, il réussira avec le trio Les Esprits à faire dialoguer les trois instruments sur un pied d’égalité, surpassant le modèle hérité de Haydn et léguant à la postérité les codes d’un genre.

Rubrique Maestro : Le dimanche 18 février à 18h30 sur Arte

Montero joue Montero

En 2015, la pianiste vénézuélienne Gabriela Montero remportait un Latin Grammy Award pour l’enregistrement d’Ex Patria, sa première œuvre en tant que compositrice. Elle l’avait interprétée en compagnie de l’orchestre YOA Orchestra of the Americas, qui réunit de jeunes musiciens issus de tout le continent américain sous la baguette du chef mexicain Carlos Miguel Prieto. La formation, le chef et la soliste se sont retrouvés en juillet 2017 au cœur de l’immensité patagonienne, et plus précisément au somptueux Teatro del Lago de Frutillar, où ils ont notamment joué la dernière composition de Gabriela Montero intitulée Concerto pour piano n°1 "Latin Concerto" .

Programmation musicale

Francisco Tarrega

Capricho arabe

Thibault Cauvin : guitare

Sony Classical 88875124022

Wolfgang Amadeus Mozart

L'enlèvement au sérail :

1. Nie werd'ich deine Huld verkennen (Acte III)

2. Bassa Selim lebe lange (Acte III)

Thomas Quasthoff: Selim/ Rolando Vilazon: Belmonte / Diana Damrau : Constance / Anna Prohaska: Blonde / Paul Schweinester: Pedrillo / Franz Josef Selig: Osmin Orchestre de chambre d'Europe

Direction Yannick Nezet-Seguin

DGG 4794064

Nicolas Rimski-Korsakov

Shéhérazade opus 35 : 4. Fête à Bagdad - La mer - Le vaisseau se brise sur un rocher surmonté d'un guerrier d'airain

Orchestre symphonique de Boston

Direction Seiji Ozawa

DGG 002894797756

Albert Ketelbey

Sur un marché persan

Orchestre François Rauber

Auvidis 6156

Monserrat anonyme

Stella splendens

La capella Reial de Catalunyia

Hesperion XXI

Direction Jordi Savall

Alia Vox 9919

Antonio Vivaldi / Gabriela Montero

Improvisation pour piano sur le concerto en Mi Maj op 8 n°1 "Le printemps" de Vivaldi

Gabriela Montero : piano

EMI 5002342

Anonyme

Unq al-malîh (La nuque du bel amant)

Sabri Moudallal : chant / Muhammad Saleh Baghdache : tambour / Muhammad Khayr Nahhas : flûte de roseau / Muhammad Qadri Dallal : luth à manche court / Maher Moudallal / Mohammad Hamadie (chants choeur)

INSTITUT DU MONDE ARABE 321001

Gustav Holst

Beni Mora opus 29 n° 1 suite orientale pour orchestre

1. Danse n° 1

2. Danse n° 2

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Adrian Boult

Lyrita 222

Camille Saint Saens

Suite algérienne en Ut Maj op 60 :

1. Prélude

2. Rapsodie mauresque (mvt 2)

Orchestre National Basque

Direction Jun Markl

Naxos 8573732

Balighe Hamdi Abdel Hamid / Arrgts Ibrahim Maalouf -Franck Woeste

Les mille et une nuits : Introduction

Ibrahim Maalouf : trompette / Franck Woeste : piano / Marc Turner : saxophone / Larry Grenadier: contrebasse / Penn Clarence: batterie

Mister Productions 4745505

Félicien David

Le désert (3eme partie)

1. Le lever du jour

2. Chant du muezzin

3. Le départ de la caravane

4. Chant du désert

Cyrille Dubois : ténor

Choeur Accentus

Orchestre de chambre de Paris

Direction Laurence Equilbey

Naive Records V5405

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie centrale

Orchestre Symphonique de Saint Louis

Direction Leonard Slatkin

Telarc 80072

Franz Liszt

Harmonies poétiques et religieuses : Hymne de l'enfant à son réveil

Roger Muraro : piano

Accord 202052

Ludwig Van Beethoven

Trio n°5 en Ré Maj op 70 n°1 :

1.Allegro vivace e con brio

Trio Wanderer: Jean Marc Phillips-Varjabedian: violon / Raphaël Pidoux: violoncelle / Vincent Coq: piano

Harmonia Mundi 90210003

Luth : mode Sika

Abdelkrim Dali : luth

Artistes Arabes Associes 007