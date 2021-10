Evocations, analogies... Avec Ermanno Wolf-Ferrari, Turina, Meredith Monk, Arvo Pärt, Borodine, Bizet, Bach....

Maestro sur ARTE :

Dimanche 17 octobre à 19h : Jacques Brel à Knokke-le-Zoute en 1963

Chaque année, Jacques Brel se produisait au casino de Knokke-le-Zoute, une station balnéaire huppée de la côte belge. Lors du concert du 23 juillet 1963, il a chanté pour la première fois "Madeleine", et repris quelques-uns de ses titres les plus célèbres, parmi lesquels "Bruxelles", "Quand on n'a que l'amour", "Mathilde", "Les vieux", "Le plat pays", "Rosa"...

Un concert mythique, présenté dans une version entièrement restaurée (son et image) par la Fondation Jacques-Brel.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 30 min émission Tour de chant Les débuts de Jacques Brel (1/2)

Des places à gagner !

via contactez-nous