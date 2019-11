Le choix des auditeurs : Ravel, Yma Sumac, Angélique Ionatos, Milhaud....

Ce tableau est actuellement visible dans l'exposition "Le rêve d'être artiste", jusqu'au 6 janvier au Palais des Beaux-Arts de Lille

L’exposition raconte comment les artistes sont devenus des artistes.

De Dürer à Marina Abramović, en passant par Manet, Frida Kahlo ou Jeff Koons, l'exposition raconte la construction d’un mythe, celui de l’artisan qui voulait être immortel. Au Moyen-Age, peintres et sculpteurs sont encore des artisans, mais au fil des siècles l’artiste s’est extrait de sa condition pour créer. Peu à peu les artistes s’imposent comme des êtres singuliers, hors normes, suscitant respect et admiration mais aussi controverses, censures et persécutions.

En six chapitres et une centaine d’œuvres décryptées, sont abordés des thèmes tels que la signature, l’autoreprésentation, le génie ou encore le corporatisme… Peintures, dessins, gravures, sculptures, mais aussi extraits de films ou émissions de télévision, illustrent l’irrésistible ascension de l’Artiste.

