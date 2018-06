Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Christian Zacharias le mercredi 20 juin à 20h au Théâtre des Champs-Elysées.

Au programme :

Rameau : Les Indes Galantes, suite (extraits)

Haydn : Symphonie no 91 en mi bémol majeur

Mozart : Concerto pour piano no17 en sol majeur

Rubrique Maestro : Le dimanche 17 juin à 18h30 sur Arte

Une Académie pour les Sœurs Weber.

En 1777, Mozart, alors âgé de 21 ans, rencontre les sœurs Weber : Josepha, Aloysia, Constanze et Sophie. Il tombe amoureux d’Aloysia, 17 ans, à la voix unique, mais épousera Constanze. À Vienne, il organise alors sur invitations des "Académies". Avec ce récital exceptionnel, Sabine Devieilhe et Raphaël Pichon font revivre l’esprit de ces concerts, où le divin Mozart mêlait extraits d’opéras, de symphonies et airs pour sopranos.

Programmation musicale

Claude Debussy

Sonate en ré mineur L135 - pour violoncelle et piano : 1.Prologue-lent

Victor Julien-Laferrière: violoncelle

Adam Laloum: piano

Mirare 310

Philip Glass

The hours (film) de Stephen Daldry Morning : passages

Valentina Lisitsa: piano

Decca 4788079

Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : Libera me (Air de baryton)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Chœur Elisabeth Brasseur

Orchestre de la Société des concerts du conservatoire

Direction André Cluytens

Praga 350137

Modeste Moussorgski

Une nuit sur le mont chauve

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony 47596

Claude Debussy

Préludes Livre I pour piano : Ce qu'à vu le vent d'ouest

Sviatoslav Richter: piano

Radio Anglaise BBCL 40212/1

Claude Debussy

La mer: dialogue du vent et de la mer

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

EMI 5580452

Wolfgang Amadeus Mozart

Dans un bois solitaire K 308 - pour soprano et pianoforte

Sabine Devieilhe: soprano

Arnaud de Pasquale: pianoforte

Parlophone 0825646075843

Benjamin Britten

Peter Grimes : 4 interludes marins opus 33a pour orchestre Dawn

Philharmonia Orchestra

Direction Carlo Maria Giulini

EMI 7677232

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°17 en ré min op 31 n°2 (La tempête ) : 3.Allegretto

Rudolf Buchbinder : piano

RCA Red Seal 88697875102/5

Maurice Ravel

Une barque sur l'océan

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart

Direction Stéphane Denève

Hanssler Classic 93325

Franz Lehar

Das Land des Lächelns : Immer nür lacheln (Acte I) Sou-Chong

Klaus Florian Vogt: ténor

Orchestre de la radio de Munich

Direction Gerrit Priessnitz

Sony classical 88843035382

Bela Bartok

Le mandarin merveilleux opus 19 1. Le premier jeu de séduction: le pauvre vieux galant 2. Second jeu de séduction 3. Le jeune homme timide apparaît à la porte

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Claudio Abbado

DGG 4105982

Giuseppe Verdi

Aida (Acte IV): O terra, adio

Leontyne Price: soprano

Placido Domingo: ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Erich Leinsdorf

BMG 09026681532

Ralph Vaughan Williams

A sea symphony op 1 pour soprano baryton choeur et orchestre I A song for all seas all ships : Andante maestoso : Token of all brave captains

Benita Valente: soprano

Thomas Allen

Chœur Philharmonia

Philharmonia Orchestra

Direction Leonard Slatkin

RCA 09026611972

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n° 17 en sol majeur K453 : 3. Allegretto; 4. Finale Presto

Christian Zacharias: piano

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction Christian Zacharias

MDG 94014886

Joseph Haydn

Die Schöpfung : Introduction Die Vorstellung des Chaos (1ère partie) Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction Bernard Haitink

BR Klassik 900125

Edgar Varèse

Ionisation - pour 13 percussionnistes

Ensemble Asko

Direction Cliff Grego

Decca 4602082