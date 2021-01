La gavotte, une danse

Danse en chaîne, populaire à l'origine, la gavotte entre à la cour comme danse de couple. Trés en vogue sous Louis XIV, elle devient danse de bal, de comédie et de ballet au XVIIème S. Avec Grétry, Kabalevski, Lully, Rameau, Saint-Saëns, Bach...

Maestro !

Dimanche 17 janvier à 18h55 sur Arte, Les images rares dugala d’investiture de Kennedy, en janvier 1961, où se produisirent Frank Sinatra, Gene Kelly, Harry Belafonte, Ella Fitzgerald….

En janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy devient officiellement 35e président des États-Unis. Le jeune et brillant candidat démocrate ne lésine pas sur les stars du show-business qu'il réunit lors de sa cérémonie d’investiture. Frank Sinatra, fervent soutien durant sa campagne, se produit sur scène aux côtés de Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Harry Belafonte, Ethel Merman ou Nat King Cole. Associant analyses et témoignages inédits, ce documentaire réunit les images rares d'un événement qui a marqué les mémoires.

A voir avec en perspective l’investiture mercredi prochain, le 20 janvier, de Joe Biden, 46ème président des Etats-unis.

Les Tuyaux de Kerscho !

La famille Uhde célèbre Beethoven ce dimanche 17 janvier à 17h sur le site de laMaison Heinrich Heine.

Le traditionnel concert de fin d’année n’ayant pu se dérouler, les quatre membres de la famille Uhde ont spécialement enregistré leur concert pour la Maison Heinrich Heine et proposent des pièces de Beethoven et Joseph Joachim

La famille Uhde est une famille de musiciens originaires de Karlsruhe en Allemagne. La mère, Sanja, concertiste et professeur de violoncelle et le père Michael, pianiste et professeur de piano et de musique de chambre, jouent avec leurs enfants, Katharina, Tatjana et Gabriel, tous virtuoses et lauréats de concours internationaux.

Katharina, violoniste, est professeur de violon et de musicologie à l’Université de Valparaiso (États-Unis).

Gabriel est alto à l’Orchestre de la NDR-Elbphilharmonie de Hambourg

Tatjana est violoncelle solo à l’orchestre de l’Opéra de Paris

Au programme :

Beethoven : Trio avec piano n° 4 en si b M, op. 11, « Gassenhauer Trio » pour piano, violon et violoncelle

Joseph Joachim: Romance pour violon, piano

Beethoven : Quatuor avec piano en mi b M, op. 16 bis pour piano, alto, violon et violoncelle

Le prochain concert à la Maison Heinrich Heine, devrait être un récital Liszt par le pianiste Daniel Propper, le 31 janvier prochain.

Des places à gagner !

La chronique : " Les grands Macabres " :