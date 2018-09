Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée Départemental Breton de Quimper dans le cadre de l'exposition "Artistes tchèques en Bretagne" du 16 juin au 30 septembre 2018.

Gagnez des places pour le concert de l'ensemble I Bollenti Spiriti, l'Orchestre de l’Opéra de Lyon et la soprano Véronique Gens, dirigés par Stefano Montanari le mercredi 19 septembre à 20h à l’Auditorium de Radio France.

Au programme :

Georg Friedrich Haendel :

Rodelinda : Ouverture

Scipione, extrait : « Scoglio d’immota fronte »

Concerto grosso op.3 n°2

Rodelinda : « Ombre piante »

Esther : Ouverture

Ariodante : Ouverture

Alcina : « Mi restano le lagrime »

Concerto grosso Alexander Feast

Il trionfo del tempo : « Una schiera di piacere »

Aci, Galatea e Polifemo : « Verso gia l’alma col sangue »

Rubrique Maestro : Le dimanche 16 septembre à 18h30 sur Arte

Murray Perahia joue le Concerto "l'Empereur" de Beethoven

À bientôt 68 ans, le pianiste américain Murray Perahia cumule les superlatifs : interprète virtuose et méticuleux, couronné de nombreux prix internationaux et fait chevalier par la reine d’Angleterre, il officie en outre comme chef invité de l’orchestre de chambre Academy of St Martin in the Fields, l’un des plus renommés de Grande-Bretagne. C’est accompagné de cette formation qu’il interprète le Concertopour piano n° 5 dit l’“Empereur” de Beethoven, oeuvre phare du classicisme viennois, depuis la belle salle de concert de la ville thermale de Wiesbaden. Une soirée d’exception, enregistrée en juillet 2014 dans le cadre du festival de musique classique du Rheingau.

