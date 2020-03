Le choix des auditeurs : Ronnie Carroll, Mozart, Rameau, Caplet, Bach, Leclair, Debussy, Delibes...

Votre programmation musicale inspirée du tableau " Vertumne et Pomone " de Jean Ranc, exposé au Musée Fabre à Montpellier.

Ce tableau "Vertumne et Pomone" est visible dans l'exposition "Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois" jusqu'au 26 avril au Musée Fabre de Montpellier.

C'est la première exposition consacrée à Jean Ranc, peintre né à Montpellier en 1674 et qui accomplit une carrière internationale entre Paris et Madrid. Spécialisé dans le portrait d'apparat, il sert le prestige de ses commanditaires avec élégance et raffinement. Collaborateur de Hyacinthe Rigaud à Paris, il est reçut à l'Académie royale en 1703 et sa renommée lui vaut d'exécuter les portraits de grands seigneurs et de membres de la famille royale. C'est ainsi qu'il est appelé par le roi d'Espagne Philippe V pour devenir le portraitiste officiel de sa cour.

Maestro sur Arte:

dimanche 15 mars à 19h,Hilary Hahn interprète Bach à l’église de Saanen

Accompagnée par la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, la violoniste américaine Hilary Hahn interprète les concertos pour violon en la mineur et en mi majeur de Jean-Sébastien Bach. Deux œuvres qui font partie du répertoire de prédilection de la virtuose et l'accompagnent depuis ses débuts.

Renommée pour ses fresques, la petite église de Saanen, un village montagnard du canton de Bern, se prête à merveille à ces pièces du compositeur allemand pour lequel la musique devait avant tout servir Dieu.