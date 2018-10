Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée Jacquemart-André à Paris dans le cadre de l'exposition Caravage à Rome, amis & ennemis du 21 septembre au 28 janvier 2019.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth au Festival de Laon le vendredi 19 octobre à 20h.

Au programme : la Symphonie n°1 en Ré majeur « Titan » Totenfeier de Gustav Mahler.

Entre marche funèbre et citation du thème populaire Frère Jacques, une première symphonie « titanesque » prolongée par ce mouvement Totenfeier, élaboré conjointement et finalement destiné à introduire la deuxième symphonie, « Résurrection ».

Pour gagner des places, cliquez ici.

Rubrique Maestro : Le dimanche 14 octobre à 18h30 sur Arte

48 heures en Géorgie avec Khatia Buniatishvili et Zubin Mehta

La pianiste Khatia Buniatishvili et le chef d’orchestre Zubin Mehta nous emmènent dans les coulisses d’un nouveau festival de musique inauguré à Tsinandali, en Géorgie.

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte à bec en Ut Maj RV 443 P 79 : 1. Allegro; 2. Largo; 3. Allegro

Alexis Kossenko : Flûte à bec

Les Ambassadeurs

APARTE AP156

Claudio Monteverdi

Si dolce e il tormento SV 332

Rolando Villazon : Ténor

Le Concert D'Astrée

Emmanuelle Haim, direction

VIRGIN 094639524525

Anton Dvorak

Pièce romantique op 75 n°1 pour violon et piano : Allegro moderato; Larghetto

Isaac Stern : Violon

Robert Mac Donald : Piano

SONY CLASSICAL SK 62597

Claude Debussy

Mandoline L 29

Gerard Souzay : Baryton

Dalton Baldwin : Piano

DGG LPM 18758

Traditionnel

Vaguiorko ma - arrangement pour piano

Khatia Buniatishvili : Piano

SONY CLASSICAL 888430675124

Franz Liszt

Prélude et fugue en la min BWV 543 : Fugue - pour orgue / arrangement pour piano S 462 n°1 Khatia Buniatishvili : Piano

SONY CLASSICAL 88697873852

John Dowland

Flow my tears / Pour haute-contre et luth Alfred Deller : Haute-contre

EMI 5655012

Edgard Varèse

Density 21,5 - pour flûte traversière

Emmanuel Pahud : Flûte traversière

WARNER CLASSICS 0190295701758

Claudio Monteverdi

L'Orfeo SV 318 : Ritournelle (Acte V); Questi i campi di Tracia (Acte V) Orphée Lajos Kozma, ténor

Concentus Musicus De Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

WARNER CLASSICS 0190295929718

Isabella Leonarda12 Sonates op 16 : 5. Sonate en la min - pour flûte à bec violon et basse continue

Clemence Comte : Flûte à bec

Igor Roukhadze : Violon Baroque

La Primavera

LIGIA DIGITAL LIDI020211802

Wolfgang Amadeus Mozart

Il rè pastore K 208 : Viva l'invito duce (Acte III Sc 13) Tutti

Johannette Zomer : Soprano

Marcel Reijans : Ténor

Alexei Grigorev : Ténor

Claudia Patacca : Soprano

Michael Borgstede : Clavecin

Musica Ad Rhenum

Jed Wentz, direction

BRILLIANT CLASSICS 94498

John Dowland

Fine knacks for ladies - arrangement pour flûte traversière cordes et percussions

Kemp's jig; Mistress Winter's jump; My lady Hunsdon's puffe - arrangement pour violon flûte traversière cistre viole de gambe luth et percussions

Clear or cloudy - arrangement pour ténor flûte traversière et cordes

O sweet woods - arrangement pour ténor flûte basse de viole et luth

La Nef

Sylvain Bergeron, direction

ATMA CLASSIQUE ACD2 2650

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en Ré Maj (Titan) : 3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

Orchestre Symphonique De La Radio Bavaroise

Rafael Kubelik, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 002894835088

Susan Mckeown

Sweet liberty - promenade

WORLD VILLAGE 468029