Le choix des auditeurs : Vaclav Trojan, Guy Ropartz, Jean Cras, Offenbach, Respighi...

Votre programmation musicale inspirée par "Le Manège" de Ferdinand Loyen du Puigaudeau.

Cette étude est visible au sein de l'exposition "Nuits électriques" qui se tient au MUMA (Musée d’art moderne André Malraux du Havre), jusqu'au 1er novembre.

Lors de l’Exposition universelle de 1900, la vedette principale est l’électricité qui révolutionne l'apparence des villes et le quotidien de ses habitants.

Déjà tout au long du XIXe siècle, le port et la ville du Havre jouent un rôle précurseur dans l’expérimentation de l’éclairage public, avec dès 1801 la thermolampe à l’origine de l’éclairage au gaz. Les premières expérimentations de l’utilisation de l’électricité se déroulent Place de la Concorde en 1843, et prennent l’allure d’événements à sensations. En 1863, au Havre, les phares de la Hève sont les premiers en France à être dotés de l’électricité.

Peintres et écrivains ne peuvent être insensibles aux variations lumineuses introduites par l’éclairage artificiel et l'avant-garde voit dans l’électricité l’incarnation de la modernité.

Fascinés par les phénomènes optiques et les effets de la propagation de la lumière dans l’espace, les artistes en explorent les manifestations en inventant un nouveau langage plastique.

Des places à gagner !

via contactez-nous

Maestro :

" les 450 ans de la Staatskapelle de Berlin - Concert avec Daniel Barenboim" dimanche 13 septembre à 18h10 sur Arte

La Staatskapelle de Berlin et son chef Daniel Barenboïm, donnent un concert exceptionnel pour célébrer les 450 ans de l'institution. Dans un programme éclectique se mêlent des œuvres de Pierre Boulez, Richard Wagner, Ludwig van Beethoven, et un morceau de Jörg Widmann composé spécialement pour l'évènement.

à réécouter émission Au coeur de l'orchestre Paysage orchestral berlinois avant et après le mur

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Peter Tosh, la voix tranchante du reggae "

c'est ici !