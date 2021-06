Avant le lever de rideau

Ouvertures d'opéra, avec Salieri, Mozart, Brahms, Haydn, Strauss, Satie...

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Songe d’une nuit d’étéde Mendelssohn et la 4ème symphonie de Brahms par l’Orchestre national de Lyon, ce soir vendredi 11 juin à 20h et demain samedi 12 juin à 18h.

La musique de scène pour Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn et la Quatrième Symphonie de Brahms représentent deux aspects opposés du romantisme allemand. D’un côté une musique aussi légère et gracieuse que les fées et lutins mis en scène par Shakespeare, culminant sur l’illustre «Marche nuptiale». De l’autre la plus ambitieuse, la plus magistrale mais aussi la plus passionnée des symphonies romantiques allemandes, la 4ème symphonie de Brahms.

Personne ne vous demande de choisir, ils cohabiteront pacifiquement dans ce programme de l'Orchestre national de Lyon, le premier dirigé en public par Nikolaj Szeps-Znaider depuis l’automne 2020.

La chronique : " Les grands Macabres "

