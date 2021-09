Le Choix des auditeurs : Martinu, Déodat de Séverac, Rimski-Korsakov, Satie, Mel Bonis, Gounod, Zanetti,...

Votre programmation musicale inspirée du Tableau d'Augustin Rouart " Le Petit pêcheur ".

Ce tableau d'Augustin Rouart est visible dans l'exposition Augustin Rouart, La peinture en héritageau Petit Palais à Paris jusqu'au 10 octobre.

L'écrivain et académicien Jean-Marie Rouart, vient d’effectuer, en faveur du Petit Palais, une donation de douze œuvres d’Henri Rouart, Henry Lerolle, Maurice Denis et Augustin Rouart. Celle-ci est présentée en dialogue avec des œuvres des collections du musée liées à la famille Rouart, pastels et tableaux de Berthe Morisot, Edgar Degas ou encore Auguste Renoir. Une quinzaine de prêts, ainsi que des archives familiales de Jean-Marie Rouart, complètent l’accrochage.

Répartie autour de deux grands espaces, l’exposition présente la « Constellation Rouart » organisée autour des arrière-grands-pères du donateur : Henri Rouart et Henry Lerolle, qui tous deux pratiquèrent la peinture et collectionnèrent passionnément les impressionnistes.

Une seconde salle est consacrée à l’œuvre d’Augustin Rouart, père de l’écrivain.

Maestro :

Dimanche 12 septembre à 18h55, pour l’ouverture du prestigieux rendez-vous estival, leLucerne Festival Orchestrainterprète Mozart et Schubert sous la baguette de son directeur, Riccardo Chailly.

À la tête du Lucerne Festival Orchestra depuis 2016, Riccardo Chailly ouvre des festivités estivales du Festival de Lucerne, par un concert à la fois fougueux et lumineux, avec l’ouverture de Don Giovanni et la 40ème Symphonie de Mozart, suivies de la 6ème Symphonie de Schubert.

Cette symphonie de Mozart, une des moins jouées du compositeur viennois, célèbre la joie inhérente à la musique et à la vie et s’impose dans ce concert comme la lumière au bout de la nuit.

Ce spectacle a été enregistré le 13 août dernier au bord du lac des Quatre-Cantons.

Des places à gagner :

Pour,L’Eden pour horizon, La forêt de Fontainebleau, le concert de Marie-Christine Barrault et de la violoncelliste Virginie Constant, dimanche 12 septembre à 16h à la Chapelle des Carmélites à Toulouse. Dans le cadre de Musique en dialogue aux Carmélites.

En cette année anniversaire de la naissance de La Fontaine, « Maître des eaux et forêts », Marie-Christine Barrault et Virginie Constant rendent hommage à la forêt, et nous transportent au cœur de la forêt de Fontainebleau.

Le texte réunit des écrits de George Sand, Théophile Gautier, Alphonse de Lamartine, entre autres, et la musique de Bach, Purcell, Gabrieli, Weinberg … racontent la riche histoire de cette forêt qui inspira les peintres et les poètes et témoignent de la splendeur de cet eden.

