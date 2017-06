Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau sera visible du 23 juin au 10 septembre 2017 à la Grande halle de La Villette dans le cadre de l'exposition : "Imagine Van Gogh, une exposition immersive".

On vous offre des places

Dans le cadre du Festival Palazzetto Bru Zane à Paris, concert du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, avec le contrebassiste Yann Dubost et le Quatuor Strada le Lun 12 juin 2017 à 20h30 au Théâtre des Bouffes du Nord

Très satisfait de son ambitieuse Fantaisie pour piano et orchestre, La Tombelle décida d’en proposer une adaptation pour piano et quintette à cordes. Le résultat ? Un sextuor aux élans romantiques et symphoniques dont il n’existe guère d’autres exemples. Dans un style tout autre, Fauré a lui aussi mélangé piano et cordes au sein de plusieurs quatuors et quintettes avec piano dont les modernités sont caractéristiques de l’esprit « Belle Époque ». La Tombelle, professeur à la Schola Cantorum, et Fauré, directeur du Conservatoire à partir de 1905, illustrent chacun à leur manière les versants du post-romantisme français.

Fernand de La Tombelle : Fantaisie pour piano et quintette à cordes

Fernand de La Tombelle : Musique pour piano seul

Gabriel Fauré : Quintette avec piano n° 2 op. 115

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en Sol Maj BWV 1048 pour cordes et basse continue : 1. Allegro Adagio; 2. Allegro

Cafe Zimmermann

Direction Pablo Valetti

Alpha 048

Kurt Weill

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (Acte I) :

1. Ach bedenken Sie Herr Jakob Schmidt

2. Ich habe gelernt

3. Fatty Moses

Lotte Lenya / Fritz Gollnitz / Gisekla Litz / Heinz Sauerbaum / Peter Mrkwort / Horst Gunter

Orchestre dirigé par Wilhelm Bruckner Ruggeberg

CBS M2K 77341

Francisco Tarrega

Recuerdos de la Alhambra

Narciso Yepes : guitare

DGG 4358442

Kezako

John Field

Nocturne n°5 en Si bémol Maj H 37

Stefan Irmer : piano

MDG 61818492

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne :

1. En el Generalife

2. Danza Lejana

Alicia de Larrocha: piano

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Sergiu Comissiona

Decca 4738202

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Sanctus - Benedictus (Solistes et choeur)

Richard Nunn: harmonium

Katia Ricciarelli: soprano

Margarita Zimmermann : mezzo-soprano

José Carreras : ténor

Samuel Ramey: basse

Ambrosian Singers

Philharmonia Orchestra

Direction Claudio Scimone

Philips 4125482

Claude Debussy

Préludes Livre I L 117 : La cathédrale engloutie

Philippe Bianconi : piano

La Dolce Vita 07

Rubrique Maestro : Hommage musical à Shakespeare à 12h20 sur Arte

En 2016, est inauguré dans le Pas de Calais un lieu presque unique : le théâtre Elisabéthain du Château d'Hardelot. Presque unique, car il existe à Londres un autre théâtre élisabéthain construit : la réplique du « Théâtre du Globe », théâtre historique de Shakespeare détruit au XVIIème siècle et reconstruit à l’identique au milieu des années 90.

La soirée d’inauguration de ce lieu exceptionnel est confiée à Maria Grazia Schiavo et aux Talens lyriques de Christophe Rousset. Déjà donné à l’étranger mais présenté pour la première fois en France, leur concert « Tribute to Shakespeare » est particulièrement à sa place dans cet espace de forme néo-Shakespearienne. Les Talens Lyriques convoquent Purcell, Haendel et deux de ses contemporains l’Allemand Carl Heinrich Graun et le Florentin Francesco Maria Veracini.

Georg Friedrich Haendel

Giulio cesare hwv 17: L'angue offeso

Joyce Di Donato: mezzo-soprano

Les Talens Lyriques

Direction Christophe Rousset

Virgin Classics 519038

Jean Sébastien Bach

Cantate du café / Cantate BWV 211 : Schweigt stille plaudert nicht : Ei Wie schmeckt der Kaffee susse, Air de Lieschen

Emma Kirkby : soprano

Academy of Ancien Music

Dircetion Christopher Hogwood

Oiseau Lyre 4176212

Valery Aubertin

Le livre ouvert op 6 : Vincent Van Gogh les fresques-lamento

Emmanuel Hocde : orgue

Association Française Action Artistique AFAA 051

Charles Gounod

Faust : Ainsi que la brise légère (Acte II) Méphistophélès Faust Siébel et choeur

Piotr Beczala, ténor

Kwangchu Youn, baryton

Michaela Selinger, mezzo-soprano

Chœur et Orchestre de l'opéra d'Etat de Vienne

Direction Bertrand de Billy

ORFEO C 805103D

Gabriel Fauré

Quintette n°2 en ut min op 115 : Allegro moderato - pour 2 violons alto violoncelle et piano

Quatuor Ebene: Pierre Colomber, Gabriel Le Magadure (violons), Mathieu Herzog (alto) / Raphaël Merlin (violoncelle)

Nicholas Angelich, piano

Virgin Classics 5099907087523

Georges Bizet

L'Arlésienne suite n°1 : Carillon

National Philharmonic Orchestra

Direction Leopold Stokowski

Columbia M34503

Erik Satie

Pièces froides : Danse de travers :

1. En y regardant à deux fois

2. Passer

3. Encore

Jean Yves Thibaudet: piano

Decca 4830236

Fernand de la Tombelle

Trio en la min op 35 : pour piano violon et violoncelle : 3.Allegretto scherzando

Laurent Martin: piano / Frédéric Aurier: Violon / Guillaume Lafeuille: violoncelle

Lgia Digital 030223512

Einojuhani Rautavara

Symphonie n°6 (Vincentiana) : La nuit étoilée

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Direction Max Pommer

Ondine 8192

Mélody Gardot

Les étoiles

Universal music 1796781