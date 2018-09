Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Cette linogravure est visible dans le cadre de l’exposition "Picasso et la danse" du 19 juin au 16 septembre 2018 à la Bibliothèque-musée de l’Opéra du Palais Garnier.

Gagnez des places pour le concert de l'Académie Voix Nouvelles avec les Ensembles Exaudi et Meitar dirigés par James Weeks le samedi 8 septembre à 15h dans la Salle des Charpentes au Festival de Royaumont .

Ouverte aux compositeurs et aux interprètes désirant se perfectionner dans l’interprétation du répertoire contemporain, l’Académie Voix Nouvelles recrée, pour les compositeurs, le processus complet de création d’une nouvelle œuvre, dans des conditions professionnelles : commande, écriture, répétitions, concert, sous la supervision de professeurs de renommée internationale et d’esthétiques diverses. Elle fait intervenir les meilleurs ensembles afin de répéter et jouer les œuvres, et de conseiller et d’interagir avec les compositeurs.

Rubrique Maestro : Le dimanche 9 septembre à 18h30 sur Arte

Denis Matsuev et Riccardo Chailly : Concert de la place du Dôme de Milan

La place du Dôme, coeur de la métropole lombarde, accueille l'interprétation du "Concerto pour piano n°1" de Tchaïkovski par le grand pianiste russe Denis Matsuev, sous la baguette de Riccardo Chailly.

Programmation musicale

Edvard Grieg

Peer gynt, Suite d'orchestre nº1 op 46 : Danse d'anitra

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Herbert von Karajan

DGG

Arthur Honegger

Danse de la chèvre H 39 - pour flûte traversière

Emmanuel Pahud, flûte

warner classics 0190295701758

Michael Praetorius

4 danses (courante, volte, courante)

Skip Sempé dirige

Capriccio Stravagante

Paradizio 010

Erik Satie

Parades (ballet) extrait: Acrobates

Royal Phiharmonic Orchestra

Direction, Philippe Entremont

Sony classical 88875177492-07

Richard Strauss

Salomé : Danse des sept voiles

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde

Direction, Rudolf Kempe

EMI 7643492

Francis Poulenc

Rapsodie nègre op 1 FP 3

Pascal Roger, piano

François Le Roux, baryton

Orchestre national de France

Direction, Charles Dutoit

Decca 452666-2

Carl Friedrich Abel

Sonate en mi min K 150 : Siciliano, Allegro et Presto pour basse de viole et basse continue Rebeka Ruso, viole de gambe

Sebastian Wienand, pianoforte

Pan Classics 10252

Camille Saint-Saëns

Bacchanale (extraite de l'Acte III de l'opera Samson et Dalila) Orchestre du théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction, Georges Prêtre

Emi CDM 7691122

Vincent d'Indy

Symphonie sur un chant montagnard français en Sol Maj op 25 (dite cévenole) : 3.Animé Catherine Collard, piano

Orchestre philharmonique de Radio France

Direction, Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

Traditionnel Auvergne, arrangé, réécrit par Joseph Canteloube

Baïlero

Frederica von Stade, mezzo soprano

Royal Philharmonic Orchestra

Direction, Antonio de Almeida

33tours Sony Classical 88875183412-08

Piotr Ilitch Tchaikovski

Concerto n°1 op.23 : 3.Allegro con fuoco

Denis Matsuev, piano

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Direction, Valery Gergiev

Mariinsky MARO548

Gabriel PiernéCydalise et le chèvre-pied suite nº1, extrait : Danses des esclaves

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction, Jean-Baptiste Mari

EMI 7642782

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86

New Philharmonia Orchestra

Direction, Pierre Boulez

Sony Classical 88843013332-04

Claude Debussy

Extrait 3 chansons de Bilitis L 97 (90) : 2. La chevelure - pour soprano et piano

Renée Fleming, soprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 4676972

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps : Partie 2 : Cercles mystérieux des adolescentes et glorification de l'élue Philharmonia orchestra

Direction, Esa Pekka Salonen

Sony 45796

Gérard Pesson

Cantate égale pays n°3 : Grand murmuré : Echecs-nouveautés Ensemble vocal Exaudi

L'instant donné

Direction James Weeks

Grégory Beller, régie informatique musicale IRCAM

Nomadmusic NMM052D

Arturo MarquezDanzon n°2 - pour orchestre Orchestre symphonique Simon Bolivar du Venezuela

Direction, Gustavo Dudamel

DGG 4790069