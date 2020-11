Ambiance western

De l'attaque de la diligence aux bivouacs autour du feu, de la bagarre de saloon aux expéditions dans le wild, la musique de western avec Jerome Moross, Elmer Bernstein, Santiago de Murcia, Dimitri Tiomkin....

Jimmy Carter, et sa passion pour la musique.Le président rock’n’roll.

Lors de la campagne de 1976 Jimmy Carter, candidat démocrate, grand amateur de musique pop, s’entoure des stars de l’époque. Grâce à elles il parvient à toucher les électeurs du pays entier, toutes communautés et sensibilités confondues. Ce sera le coup de pouce déterminant il deviendra le 39e président des États-Unis. Un tour de force car il était jusque-là gouverneur de Géorgie, quasiment inconnu dans le pays.

Durant ses quatre années passées à la Maison Blanche, le président maintiendra les liens avec les musiciens, comme Paul Simon ou Bob Dylan, en organisant des festivals dans le jardin de la Maison-Blanche et en leur gardant la porte toujours ouverte, ce qui donna lieu à des situations surprenantes, qui seraient impossible aujourd'hui.

Film de la réalisatrice Mary Wharton, sur Arte jusqu’au 17 janvier prochain

Des membres de la Staatskapelle de Berlindonnent des concerts de musique de chambre dans les monuments et musées de Dresde.

Dimanche 8 novembre à 18h55 sur Arte

Les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 stimulent la créativité, c’est ainsi qu’à Dresde, on a eu l’idée d’associer musique classique et chefs-d’œuvre. Les musiciens de la Staatskapelle de Berlin ont investi en formation réduite des lieux emblématiques de la ville pour y donner des concerts de musique de chambre.

Du château de la Résidence à la Gemäldegalerie Alte Meister, les lieux choisis ont permis aux interprètes de dialoguer avec les collections, notamment la célébre Madone Sixtine de Raphaël.

Au programme, des œuvres de Telemann, Bach, Mozart, Schumann, Chostakovitch, Kurtág, mais aussi Beethoven, dont on célèbre les 250 ans de la naissance.

