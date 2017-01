Le programme musical de Denisa Kerschova: Les bonnes résolutions

On vous offre des places !

Le vendredi 6 et dimanche 8 janvier, Jean-Luc Chopin, à la tête du Théâtre du Châtelet depuis 2006, sera l'invité de France Musique.

42nd Street : Samedi 07 janvier 20h00, Théâtre du Châtelet

Emblème des backstage musicals américains, ces comédies musicales qui racontent la préparation d’un spectacle, 42nd Street se déroule juste après la crise financière de 1929 : un producteur mise sur un nouveau show, mais la vedette féminine se blesse lors des répétitions. Le spectacle sera sauvé grâce au talent d’une jeune choriste de la troupe. Sur cette intrigue se greffent des numéros chantés et dansés éblouissants accompagnés de scènes de claquettes à couper le souffle qui permettront au Châtelet d’offrir à son public un dernier feu d’artifice avant sa fermeture pour travaux.

Musique : Harry Warren

Lyrics : Al Dubin

Livret (D’après le roman de Bradford Ropes) : Michael Stewart et Mark Bramble

Mise en scène et chorégraphie originales : Gower Champion

Production originale à Broadway : David Merrick

Adaptation musicale, arrangements et orchestrations supplémentaires : Donald Johnston

Mise en scène et chorégraphie : Stephen Mear

Direction musicale : Gareth Valentine

Décors et costumes : Peter McKintosh

Lumières : Chris Davey

Quelle musique voyez-vous sur Musical Group on a balcony de Gerrit van Honthorst (Dutch, 1590 - 1656)

• Crédits : © J. Paul Getty Museum

Programmation: Allegretto diffuse le choix des auditeurs !

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en Si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : Deh vieni alla finestra (Acte II) Air de Don Giovanni

Thomas Hampson:

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction: Nikolaus Harnoncourt

Teldec 2441842

Marin Marais

La sonnerie de Sainte Geneviève du mont de Paris

Monica Hugget: violon

Christophe Coin : viole

Christopher Hogwood: clavecin

Oiseau Lyre 4361852

Rubrique Kesako

John Lennon / Paul Mac Cartney

Beatles Concerto Grosso No.1 (in the Style of Händel) : Penny Lane

Orchestre de Chambre Peter Breiner

Naxos 8990050

John Lennon / Paul Mac Cartney

Penny Lane

The Beatles

Capitol 3824652

Luigi Boccherini

Quintette à cordes n°60 en Ut Maj op 30 n°6 G 324

Eckart Runge: violoncelle

Cuarteto Casals: Abel Tomas Realp / Vera Martinez Mehner / Jonathan Brown / Arnau Tomas Realp

Harmonia Mundi 902092

Charles Tessier

J'aime la dizaine - pour ensemble vocal et instrumental

Le Poème Harmonique

Direction: Vincent Dumestre

Alpha 019

Rubrique Maestro: Dimanche 8 janvier, 18h20 Soirée de réveillon avec le Berliner Philharmoniker

La prestigieuse Philharmonie de Berlin offrait en 2015 son traditionnel concert de Saint-Sylvestre, sous la baguette de son directeur musical en titre, sir Simon Rattle, pour un tourbillon musical d’inspiration très française cette année. Le Berliner Philharmoniker joue des oeuvres de Maurice Ravel (La valse), Francis Poulenc (Les biches), Emmanuel Chabrier (L’étoile) et Jules Massenet (extraits du Cid). Il accompagne aussi la très charismatique violoniste Anne-Sophie Mutter, dans des pièces fort enlevées de Saint-Saëns, dont Introduction et Rondo capriccioso et la rhapsodie de Ravel Tzigane, qui requiert une virtuosité si extrême que le compositeur doutait luimême qu’elle puisse être jouée ! la prestigieuse Philharmonie de Berlin offre son traditionnel concert de Saint- Sylvestre, sous la baguette de son directeur musical en titre, sir Simon Rattle, pour un tourbillon musical d’inspiration très française cette année. Le Berliner Philharmoniker joue des oeuvres de Maurice Ravel (La valse), Francis Poulenc (Les biches), Emmanuel Chabrier (L’étoile) et Jules Massenet (extraits du Cid).

Il accompagne aussi la très charismatique violoniste Anne-Sophie Mutter, dans des pièces fort enlevées de Saint-Saëns, dont Introduction et Rondo capriccioso et la rhapsodie de Ravel Tzigane, qui requiert une virtuosité si extrême que le compositeur doutait lui-même qu’elle puisse être jouée !

Camille Saint Saëns

Introduction et rondo capriccioso en la min op 28 - réduction pour violon et piano

Anne Sophie Mutter : violon

Orkis Lambert: piano

DGG 4795023

Domenico Scarlatti

Sonate en ut mineur K 56

Frederick Haas : clavecin

Hitasura Productions 002

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Le turc généreux : Il faut que l'amour s'envole - air / Vaste empire des mers

Miriam Riggieri (Emilie) Nicolas Rivenq (Osman)

Les Arts Florissants

Direction: William Christie

Harmonia Mundi 90136769

M.Steiner / N.Washington

Someday I'll meet you again

The Ink Spots

Decca BM 03524

Antonio Vivaldi

Concerto en Ut Maj P 134 RV 425

Avi Avital: mandoline

Orchestre Baroque de Venise

DGG 4794017

Roland De Lassus

Bonjour et puis quelles nouvelles / Matona, mia cara /mon cœur se recommande à vous

Laudantes Consort

Direction: Guy Janssen

Arsonor 0082

Martino Bitti

Sonate n°7 en ré min

Adoardo Torbianelli : pianoforte / Marc Hantaï : flûte traversière / Daniele Caminiti : archiluth

Glossa 922504

Léo Delibes

Lakmé : Viens Malika / Dôme épais de jasmin (Acte I) Duo Lakmé Mallika

Natalie Dessay / Delphine Haidan

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction: Michel Plasson

Emi 5565692

Charles Valentin Alkan

Marche funèbre sur la mort d'un perroquet pour soli et ensemble instrumental

Ensemble 2E2M

Direction: Paul Mefano

Adda 581285

Harry Warren

42nd Street : Dames

James Graeme / John Peters / Tim Lyle Orchestre non identifié

CC Production GRF 357