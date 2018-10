Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est visible au Musée du Grand Palais dans le cadre de l'exposition : Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Au programme :

Giovanni Battista Pergolesi : Stabat Mater

Stabat Mater Baldassare Galuppi : Dixit Dominus : Dominus a dextris

Dixit Dominus : Dominus a dextris Alessandro Scarlatti : « Mascheratevi, o miei sdegni » extrait de l’oratorio Cain, o Il primo omicidio; Menuet extrait du Concerto grosso pour orchestre n°2 en Do mineur

« Mascheratevi, o miei sdegni » extrait de l’oratorio Cain, o Il primo omicidio; Menuet extrait du Concerto grosso pour orchestre n°2 en Do mineur Antonio Vivaldi :Motet pour soprano In furore justissimae irae, RV 626; Concerto grosso pour orchestre en Sol Mineur, RV 157

Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe siècle marque le chant du cygne de la République de Venise et du Royaume des Deux-Siciles.

Ce programme regroupe six partitions parmi les plus représentatives de ces répertoires vénitiens et napolitains.

Programmation musicale

Anonyme

Tarantella italiana

ALPHA ALPHA 503

André Cardinal Destouches / Michel-Richard Delalande

Les éléments : Chaconne

Ensemble Les Surprises

Louis Noel Bestion De Camboulas, direction

AMBRONAY AMY 046

Luigi Boccherini

Quintette à cordes nº1 en Mi Maj op 13 n°5 G 275 : Menuet - transcription pour voix et orchestre à cordes

Bobby Mac Ferrin : Voix

Orchestre De Chambre De Saint Paul

Bobby Mac Ferrin, direction

SONY SK 64600

Emmanuel Chabrier

Acte 2 N° 9 : Introduction et choeur dansé : Ah hurrah

Barbara Hendricks : Soprano

Isabel Garcisanz : Soprano

Gino Quilico : Voix, Baryton

Choeur De Radio De France

Nouvel Orchestre Philharmonique De Radio France

Charles Dutoit, direction

ERATO 2292-45792-2

Franz Liszt

Soirées musicales : La danza S 434 nº9

François René Duchable : Piano

EMI 5553822

Charles Trenet

La tarentelle de Caruso

POLYGRAM 837761-2

Robert Schumann

Carnaval de Vienne op 26 : 4. Intermezzo; 5. Finale - pour piano

Vassilis Varvaresos : Piano

APARTE AP172

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en Si bemol Maj K 191 : Allegro - pour basson et orchestre à cordes

Concerto Köln

Lorenzo Alpert : Basson

CAPRICCIO 67014

Dimitri Chostakovitch

Acte I : scène 4

Choeur Du Théâtre Mariinsky

Orchestre Symphonique Du Théâtre Mariinsky

Valery Gergiev, direction

MARIINSKY MARII MAR051

Wolfgang Amadeus Mozart

Das lied der trennung k 519

Dietrich Fischer-Dieskau : Baryton

Daniel Barenboim : Piano

EMI 4554312

Antonio Vivaldi

Concerto en Sol Maj RV 151 p 143 "alla rustica" : Presto; Adagio; Allegro

I Musici

PHILIPS 411 035-2

Arthur Benjamin

Jamaican rumba - arrangement pour violon et piano

Anne Sophie Mutter : Violon

Orkis Lambert : Piano

DGG 4795023

Maurice Ravel

Le menuet antique

Orchestre Symphonique De Londres

Kent Nagano, direction

ERATO 4509-98479-2

Henry Purcell

Hail bright Cecilia Z 328 : Hark hark each tree (Duo haute-contre et basse)

Collegium Vocale De Gand

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901643

Baldassare Galuppi

Sonate pour piano en ré min Illy 2 : Allegro

Matteo Napoli : Piano

NAXOS 8.572490

Amilcare Ponchielli

La Gioconda : Danse des heures

Orchestre Philharmonique De La Scala De Milan

Riccardo Chailly, direction

DECCA 4831148

Giovanni Battista Pergolese

Stabat Mater - 6. Vidit suum dulcem natum

Ricercar Consort

Philippe Pierlot, direction

MIRARE MIR006

André Campra

Le carnaval de Venise : Air des masques chinois; Forlana; Chantez dansez profitez des beaux jours - Air Le Carnaval et choeur (Le bal) Le Concert Spirituel

Herve Niquet, direction

GLOSSA GES 921622-F