Le choix des auditeurs : Ligeti, Brassens, Jukka Linkola, Busoni, Webern, Liszt, Gregorio Paniaga....

Votre programmation musicale inspirée par "Auf Weiss II" de Vassily Kandinsky.

Ce tableau de Kandisky est visible dans l'exposition numérique "Dans l'intimité de Kandinsky".

Visiter l'exposition pour s’immerger dans le travail de cet artiste majeur et visionnaire de l’histoire de l’art du 20e siècle, pour découvrir son univers de sons, de formes et de couleurs, pour découvrir comment la synesthésie a influencé son oeuvre et y voir la musique...

L'exposition est sur le site du Centre Pompidou en partenariat avec Google Arts&Cluture.

Maestro :

Dimanche 7 mars à 18h55, Rolando Villazón démarre une nouvelle tournée européenne à la rencontre des futurs talents du classique. Première étape à Munich.

Toujours en quête des jeunes interprètes les plus prometteurs de la scène classique, Rolando Villazón fait étape à Munich, une ville que le ténor connaît bien pour s’être régulièrement produit sur la scène de l’opéra d’État de Bavière. Une institution qui a aussi lancé, il y a une dizaine d’années, un incubateur de jeunes talents. Parmi ses rencontres : le ténor indo-britannique Caspar Singh, la soprano estonienne Mirjam Mesak ou encore le clarinettiste français Joë Christophe, déjà bardé de prix…. Sans oublier une incontournable immersion dans l’ambiance musicale des brasseries en plein air – les fameux Biergarten – de la capitale bavaroise.

Les Tuyaux de Kerscho !

Ce lundi 8 mars à l’occasion de la Journée international des droits de la femme France Musique se féminise et consacre l’essentiel de ses programmes à des figures féminines plus ou moins connues.

La matinale abordera la place des femmes (interprètes et compositrices) dans la musique classique aujourd’hui.

Allegretto présentera quelques Audacieuses qui ont brulé les planches à Paris et dans le monde durant la première moitié du XXème S.

Musicopolis nous entrainera à Venise en 1659 avec la compositrice Barbara Strozzi.

Arabesques abordera un sombre sujet « De L’Enlèvement au sérail à Tosca : les femmes violentées dans l’opéra », 1er opus d’une série qui se déroulera sur toute la semaine.

Le van Beethoven proposera une spéciale « interprètes féminines ».

Open Jazz mettra en valeur quelques grandes figures : Blossom Dearie, Sister Rosetta Tharpe, Carla Bley & Ida Lupino, etc.

La soprano Marie-Laure Garnier, qui a remporté la Victoire Révélation lyrique 2021 et le Secession Orchestra, dirigé par Clément Mao-Takacs seront les hôtes du concert de 20h.

La soirée se terminera avec la pianiste Monique de la Bruchollerie, lors d’un récital au Théâtre des Champs Elysées (1962) dans Les Trésors de France Musique.

Sur francemusique.fr : comme chaque année un dossier spécial, ainsi qu'une série de quatre nouvelles vidéos sur des compositrices pionnières.

Et parmi les concerts proposés à la réé-coute surfrancemusique.fr, nous avons choisi un concert qui réunissait le 12 février dernier deux fortes figures féminines : la soprano et chef Barbara Hannigan qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans Hommage à T.S. de Sofia Gubaïdulina.

A l’occasion de la sortie du disqueMajakka, Jean-Marie Machado donne un concert en streaming et en direct samedi le 6 mars à 21h.

Le pianiste, compositeur et arrangeur Jean-Marie Machado entouré de Keyvan Chemirani (zarb & percussions), Jean-Charles Richard (saxophones baryton & soprano, flutes) et Vincent Segal (violoncelle) nous invitent à un concert au cours duquel ils présenteront les pièces de l’album Majakka (le phare en finnois) chez ECM. La musique de Jean-Marie Machado ne connait pas de frontière et s’hybride pour faire dialoguer cultures et langages. Dans cet album, il réunit différents morceaux qui ont apporté à sa route musicale une couleur particulière, inspirée de son héritage culturel, de ses rencontres et de son parcours de compositeur. Des morceaux de vie et de musique qui l’orientent comme la lumière d’un phare…

Concert en direct et streaming en direct le 06 mars à 21h en HD sur Adlib.TV à 21h (gratuit)

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz Jean-Marie Machado, l'appel du phare

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :