Le choix des auditeurs : Mel Bonis, Debussy, Jadin, Schumann, Bocherrini, Dutilleux, Poulenc...

Votre programmation musicale inspirée du tableau "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de J-L-P. Coignet au Musée des impressionnismes.

Ce tableau : "Les Peintres en forêt de Fontainebleau" de Jules-Louis-Philippe Coignet, est visible dans l'exposition virtuelle "PLein air. De Corot à Monet", au Musée des impressionnismes à Giverny.

Le musée des impressionnismes se trouve à Giverny le village choisi par Claude Monet, il a pour vocation de faire connaître les origines, le rayonnement géographique et le développement de ce courant artistique qui a bouleversé l'histoire de la peinture.

L'exposition retrace l’histoire de la peinture en plein air du XVIIIe siècle jusqu’en 1873, année qui précède celle de l’invention du terme "impressionnisme".

Revendiquée par les impressionnistes et par leurs premiers critiques au nom de la sincérité et de la spontanéité, la pratique de la peinture en plein air n'est pas une innovation dans les années 1870, elle est l'aboutissement d'un long processus au cours duquel le paysage s'affirme comme un genre à part entière.

En France, les peintres s'attachent dès le XVIIIe siècle à observer la nature et à saisir avec objectivité les effets de la lumière. Or peindre hors des murs de l'atelier pose de sérieux problèmes d'organisation, car l'artiste doit transporter sur site un attirail encombrant, il doit être rapide aussi, le spectacle de la nature évolue en permanence, la lumière évolue, les ombres changent au fil des heures..

Maestro dimanche 7 juin sur Arte à 19h

En 2018, La Folle Journée, baptisée "Vers un monde nouveau », se terminait par un concert consacré aux musiques de l’exil, à voir sur Arte concert.

ARTE remet en ligne cette soirée de clôture à la programmation variée, qui s’ouvrait avec un chœur festif par l’ensemble Mikrokosmos de Loïc Pierre. Suivait un octuor de violoncelles avec « Le chant des oiseaux », puis le bouillonnant pianiste russe Denis Matsuev avec la « Rhapsodie sur un thème de Paganini » de Rachmaninov, de l'émouvante « Prière pour violoncelle et orchestre » d'Ernest Bloch, interprétée par Victor Julien-Laferrière. L’Orchestre philharmonique de l’Oural, dirigé par son chef Dmitri Liss livrait le final de la Symphonie du "Nouveau Monde" de Dvorák.