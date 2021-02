Le choix des auditeurs : Daquin, Neil Diamond, Vivaldi, Cage, Jehan Alain,Bach, Caccini, Vaughan-Williams...

Votre programmation musicale inspirée par "Le bleu du ciel " d'Edouard Taufenbach et Régis Campo

Un an après avoir été consacrés par le Prix Swiss Life à 4 mains, le photographe Edouard Taufenbach et le compositeur Régis Campo présentent leur œuvre originale commune,Le Bleu du ciel, à l’occasion d’une exposition inédite à la Galerie Thierry Bigaignon à Paris, jusqu'au 16 février 2021.

Le vol de l'hirondelle, un symbole de liberté.

" Le Bleu du Ciel" prend pour point de départ un souvenir d'enfance, celui du chant des hirondelles dans le ciel et de leur rassemblement sur les fils électriques avant leur voyage vers le Sahara.

Associé aux idées de voyage et de liberté, le vol de ces oiseaux a inspiré à Edouard Taufenbach et Régis Campo l'image d'une "partition faite de ruptures, d'accélérations et de silences". C'est autour de ce motif poétique que se sont nouées les recherches artistiques des deux lauréats, qui souhaitaient créer à quatre mains une "représentation sensible du passage du temps, du mouvement et des échanges et circulations au sein d'un espace", en alliant leurs pratiques de l'image et de la musique.

Pour en savoir plus

Maestro :

Dimanche 7 février à 17h30 sur Arte, l'Opéra de Zürich sous la direction de Gianandrea Noseda nous offre le Requiem allemand une oeuvre consolatoire pour adoucir les jours sombres

Le Requiem allemand est certes une messe pour les défunts mais c’est aussi une œuvre de réconfort pour les vivants, créée en 1869 au Gewandhaus de Leipzig, elle a contribué à faire de Brahms l'un des compositeurs les plus célèbres de son époque.

A cette occasion, Le Requiem allemand est enregistré à l’Opéra de Zürich. Aux côtés de la soprano suédoise Camilla Tilling et du baryton Konstantin Chouchakov, la Philharmonie de Zurich dirigée par son nouveau directeur musical, Gianandrea Noseda.

L’absence de public permet un dispositif de retransmission original, l’orchestre et le chef sont placés sur scène, tandis que le chœur occupe la salle et les loges.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission La tribune des critiques de disques Un Requiem allemand, de Johannes Brahms

Le cadavre exquis musical du Festival Présences

Exquise Présences, une œuvre collaborative et singulière conçue au festival cette année.

Chaque année dans Présences, on ajoute à la programmation de concerts un projet insolite, ambitieux et radiocompatible.

L’année dernière c’était l’œuvre fascinante, collaborative et infinie Flux Aeterna de Vincent Raphael Carinola. Cette œuvre n’existe qu’à partir des sons ou des musiques de toutes sortes que les internautes du monde entier peuvent poster. Sons qui sont ensuite fragmentés, bouclés, transposés, dilatés, compressés, filtrés, modulés afin de construire cette musique infinie, que l'on peut d’ailleurs toujours écouter sur Francemusique.fr.

Mais pour cette année, Présences a créé une autre chose insolite, un cadavre exquis musical écrit par la plupart des compositeurs de Présences, qui se « révèle » peu à peu tout au long du festival. Le principe du cadavre exquis appliqué à la musique donne ceci : un compositeur écrit quelques secondes, le suivant compose la suite etc.

Et à tout seigneur tout honneur, c’est Pascal Dusapin qui a composé le début et la fin de cette œuvre collective que l'on peut écouter avec par ordre d’apparition :

Pascal Dusapin puis Amy Cranckshaw, Benjamin Attahir, Benjamin de la Fuente, Eric Tanguy, Ana Sokolovic, Bruno mantovani, Nina Senk, Bernard Foccroulle, Samuel Sighicelli, Diana Syrse, Betsy Jolas.

Exquise Présences est le nom de cette œuvre collective, pour clarinette solo interprétée par Armand Angster.

à réécouter AUDIO 1h émission Carrefour de la création Festival Présences 2021 avec Pascal Dusapin, Olivier Latry, Benjamin de La Fuente et Samuel Sighicelli

Les Tuyaux de Kerscho :

Février c’est le Mois Mozart à la Monnaie de Bruxelles, avec Pygmalion et Raphaël Pichon dimanche 7 février, Alain Altinoglu et l’Orchestre symphonique de la Monnaie vendredi 19 février, des concerts en direct sur le site de La Monnaie

Avant de clore le mois Mozart le 21 février avec le concert « Mozart Symphony 39 », Alain Altinoglu directeur musical de La Monnnaie dirigera, vendredi 19 février, Der Schauspieldirektor, une « comédie accompagnée de musique » qui parodie le petit monde de l’opéra à l’époque de son auteur.

D’ici là, ce dimanche 7 février, le chef d’orchestre Raphaël Pichon à la tête de son ensemble Pygmalion ressuscite l’ambiance d’une des légendaires Mozart Akademie. Un concert qui s’était déroulé à Vienne en mars 1783, en présence de l’Empereur Joseph II. Durant plus de trois heures Mozart avait captivé l’auditoire avec des extraits de la Symphonie Haffner qu’il venait d’achever, un concerto, des improvisations et quelques-unes de ses plus célèbres arias.

Près de 200 ans plus tard on retrouve au programme, la Symphonie Haffner, mais aussi des danses écrites pour le carnaval de Vienne et un florilège de ses grands airs de concert et d’opéra, interprétés par la soprano Sabine Devieilhe.

S’inscrire sur le site de La Monnaie, les billets sont à 6€

La chronique : " Les grands Macabres " :