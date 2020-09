Le choix des auditeurs : Poulenc, Xenakis, Scott Joplin, Fauré, Mouloudji, Arvo Pärt, Juliette Greco...

Votre programmation musicale inspirée de l'étude " Le Pont-Neuf empaqueté " de Christo

Cette étude est visible au sein de l'exposition "Christo et Jeanne-Claude, Paris !" au Centre Pompidou jusqu'au 19 octobre 2020

Dès 1975, Christo et Jeanne-Claude développent l’idée d’empaqueter le Pont-Neuf à Paris, avec une toile grès doré qui recouvrirait le pont de toutes parts. L'exposition retrace l’histoire du projet, avec dessins prépartoires, film....

Maestro :

dimanche 6 septembre à 18h surARTE: Le Requiem de Verdi au Duomo de Milan par Riccardo Chailly et l'orchestre de la Scala

À l’occasion de sa réouverture, la Scala de Milan et son directeur musical Riccardo Chailly proposent le Requiem de Verdi pour un hommage aux victimes du coronavirus. Le maestro italien dirige l’orchestre et le chœur du Teatro de la Scala de Milan et les solistes Tamara Wilson, Elina Garanca, Francesco Meli, Ildar Abdrazakov, à l’intérieur du Duomo, en présence d’un public restreint. Pour ce concert donné en hommage aux victimes de l’épidémie de Covid-19. Cet événement, voulu par Dominique Meyer lenouveau directeur de la Scala, marque la reprise artistique de la célèbre maison milanaise dans une région fortement marquée par la pandémie.

Le concert a été enregistré le 4 septembre dernier.

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Susan Chilcott, soprano heureuse "

