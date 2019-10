Le choix des auditeurs : Verdi, Delibes, Offenbach....

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay

dans le cadre de l'exposition " Degas à l'Opéra " jusqu'au 19 janvier 2020

Élevé dans un milieu où la musique occupe une place importante, Degas grandit dans un salon où se réunissent musiciens amateurs et professionnels, ce qui le marque profondément et façonne son goût : tout au long de sa carrière il fait de l’opéra le sujet central à partir duquel toute son oeuvre gravite. C’est un monde qu’il aime et fréquente intensément, il en explore les divers espaces et représente ceux qui les peuplent, artistes, abonnés... L’opéra est un univers propice aux innovations picturales et techniques : multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste…. Que l'on retrouve dans chacun de ses travaux.L’exposition présente un ensemble de maquettes de décors de l’Opéra, permettant de situer les œuvres de Degas. Elle bénéficie de nombreux prêts, privés et de musée étrangers, la National Gallery of Art de Washington principalement.

Gagnez des places pour concert du 11octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban dans le cadre du festival Passions Baroques à Montauban (qui se déroule jusqu’au 13 octobre)

La violoniste Stéphanie Paulet, Les Passions et leur chef Jean-Marc Andrieu nous offrent ce soir des œuvres de Bach, Vivaldi, Exaudet... Elles sont pour la plupart issues de partitions sauvées lors de la Révolution française par les ducs d’Aiguillon, mélomanes passionnés. On retrouve dans ces concertos, véritables « standards » du XVIIIe siècle, les styles italien, français et allemand qui entraînent les musiciens dans un univers de virtuosité, tout en leur offrant la liberté d’interpréter et d’improviser.

Maestro le dimanche 6 octobre à 18h30 sur Arte

Trois jours après la chute du Mur, le 12 novembre 1989, l’Orchestre philharmonique de Berlin organise un concert réservé aux citoyens de RDA, les papiers d’identité tiennent lieu de ticket d’entrée ! Le public afflue et le concert est retransmis en direct à la télévision. Daniel Barenboïm dirige deux œuvres de Beethoven. C'est un moment d’une force extraordinaire, pour les musiciens et pour les spectateurs qui sont nombreux à verser des larmes de joie au son de la 7ème Symphonie de Beethoven, un événement qui reste dans les mémoires...