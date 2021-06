Le Choix des auditeurs : Ravel, Hindemith, Auric, Maurice Chevalier, Stravinsky, Bach, Charles Trenet...

Votre programmation musicale inspirée de la photo " Le peintre de la Tour Eiffel " de Marc Riboud.

Cette photographie de Marc Riboud (1923-2016) est visible dans l'exposition "Marc Riboud. Histoires possibles" du 17 mai au 6 septembre 2021 au MNAAG à Paris.

Le Musée national des arts asiatiques - Guimet célèbre le photographe Marc Riboud, disparu en 2016. Cette grande rétrospective marque l'entrée de l'entièreté de son œuvre dans les collections nationales, conformément à son souhait. L'exposition se présente sous la forme d'un parcours tant géographique qu'humain, de l'enfance lyonnaise de Riboud jusqu'aux montagnes du Huang Shan, de l'intime au collectif.

Les photographies de Marc Riboud sont à la fois d'une beauté intemporelle, et plongées dans le siècle. nombre d'entre elles sont entrées dans l'imaginaire collectif, telles "Le peintre de la tour Eiffel" ou " La jeune fille à la fleur".

Avec cette exposition, le MNAAG propose un parcours dans les tourments de l'histoire par le biais d'un regard sensible et éclairé.

Le plus souvent, sur une planche, la meilleure photo saute aux yeux comme le bon accord sonne juste à l'oreille.

Marc Riboud

La radio a 100 ans cette année :

La radio c’est la liberté, la rébellion, l’information, la propagande, le lien, la présence, l’évasion, le hasard: « il suffit d’allumer et on tombe pile sur la musique qui nous trottait tout au fond de la tête… » ( Mauvais sang, Leos Carax). Chaque jour de cette semaine Allegretto diffuse un extrait d’une musique de film dans lequel la radio devient le temps d’ un instant un personnage. La radio filmée ! (Le Dictateur, Le Discours d’un roi, Le testament d’Orphée, Lisbonne Story, Play Misty for me… la liste serait longue…).

Aujourd'huiOrphéede Jean Cocteau (1950)

Maestro :

dimanche 6 juin à 19h, en direct du théâtre antique de Delphes, Teodor Currentzis dirige l’ensemble Musicaeterna dans la septième symphonie de Beethoven.

Cette retransmission vient clore un après-midi consacré aux symphonies de Beethoven.

Composée en 1812 dans le contexte troublé de la campagne de Russie, la septième symphonie vaut à Beethoven un succès retentissant. Son célébrissime "Allegretto" est encore aujourd’hui un des incontournables du répertoire, toujours plébiscité par le public.

L’œuvre, qui fait la part belle au rythme plus encore qu’à la mélodie, a ensuite inspiré bon nombre de créations.

L’ensemble Musicaeterna, dirigé par le jeune chef gréco-russe Teodor Currentzis, lui donne vie, accompagné par la chorégraphie de l’Allemande Sasha Waltz, créée pour l’occasion.

Le concert est retransmis en direct du majestueux théâtre antique de Delphes,

