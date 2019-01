Le programme musical de Denisa Kerschova : Scarlatti, Liszt, Bizet

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Il Giardino Armonico dirigé par Giovanni Antonini dans un programme Haydn le mercredi 16 janvier à 20h à l’Auditorium du Musée du Louvre.

Au programme :

Joseph Haydn :

Symphonie n°6 en sol majeur Hob.I.6 « Le Matin »

Symphonie n°7 en ut majeur Hob.I.7 « Le Midi »

Symphonie n°8 en sol majeur Hob.I.8 « Le Soir »

Maestro : Le dimanche 6 janvier à 18h30 sur Arte

John Fitzgerald Kennedy Gala Concert 1961

En janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy devient officiellement 35e président des États-Unis. Et le jeune et brillant candidat démocrate, objet de tous les espoirs, n’a pas lésiné sur les stars du show-business pour sa cérémonie d’investiture. Frank Sinatra, fervent soutien pendant sa campagne, se produit aux côtés de Gene Kelly, Ella Fitzgerald, Harry Belafonte, Ethel Merman ou encore Nat King Cole. On découvre des extraits rarement diffusés de cet événement resté dans les annales de l’histoire culturelle et politique américaine, associés à des analyses et témoignages inédits.

Programmation musicale

Franz Liszt

Ehemals - pour piano : arbre de noël s 186 Vladimir Horowitz : Piano

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 474334-2

Alessandro Scarlatti

Lectio Prima Feria V in Coena Domini : Beth : Plorans ploravit; Ghimel : Migravit Judas - pour soprano cordes et basse continue L' Escadron Volant De La Reine

Eugénie Lefebvre : Soprano

Josephe Cottet : Violon

Marie Rouquie : Violon

Benjamin Lescoat : Alto

Antoine Touche : Violoncelle

Sanne Deprettere : Contrebasse

Thibaut Roussel : Théorbe

EVIDENCE EVCD021

Georges Bizet

L'arlésienne : Suite n°2 : Farandole - pour orchestre

Orchestre Philharmonique De Berlin

Claudio Abbado, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 471627-2

Tino Rossi

La marche des Rois Mages

EMI 8535442

Traditionnel / Bizet

Patapan and farandole - pour ensemble vocal et orchestre King'S Singers

City Of London Sinfonia

Richard Hickox, direction

WARNER CLASSICS

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano n°2 en Sol Maj M 77 : 1. Allegretto Fanny Robilliard : Violon

Paloma Kouider : Piano

EVIDENCE CLASSICS EVCD039

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 183 : Sie werden euch in den Bann tun : Ich fürchte dich nicht des Todes Schrecken (Air de ténor) Pulcinella

Emiliano Gonzalez-Toro : Ténor

Ophélie Gaillard, direction

APARTE AP045

Franz Schubert

Notturno en Mi bémol Maj op posth 148 D 897

Trio Wanderer : Vincent Coq : Piano, Jean Marc Phillips-Varjabedian : Violon, Raphael Pidoux : Violoncelle

CHANT DU MONDE LDC 2781132.33

Wolfgang Amadeus Mozart

La clémence de Titus : Tu è ver m'assolvi Augusto (Acte II) Sextuor et choeur Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano, SESTO Della Jones : Mezzo-soprano, VITELLIA Barbara Bonney : Soprano, SERVILIA Diana Montague : Mezzo-soprano, ANNIO Gilles Cachemaille : Baryton (voix), PUBLIO Academy Of Ancient Music Christopher Hogwood, direction

OISEAU LYRE 444131-2

Jean-Pierre Fouquey

La galette des rois : Les canaries

Herve Lamy : Ténor

Marion Kilcher : Mezzo-soprano

Philippe Ramin : Clavecin

Stephano Intrieri : Clavecin

Mollenbeck Markus : Violoncelle

Jean Pierre Menuge : Flûte à bec

Bryan Breadtle : Luth

Sophie Vierne

Choeur Jupiter

Orchestre Jupiter

Fabrice Bollon / Bryan Breadtle, direction

AUVIDIS K 1001

Louis Couperin

Suite pour piano en ré min : 6. Canaries Pavel Kolesnikov : Piano

HYPERION CDA68224

Anonyme

Canaries

Josef Van Wissem : Luth

BVHAAST BV 0606

Jean-Baptiste Lully

Canarie

Le Concert Des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX 09701

François Couperin

Pièces de clavecin, premier livre, 2eme ordre : Double des canaries / Pour piano Albert Leveque : Piano

INA IMV 039

Henry Purcell

The prophetess or the history of dioclesian : Canaries / Pour orchestre

Parley Of Instruments Baroque Orchestra

Roy Goodman, direction

HYPERION CDA 67001/3

André Campra

L'Europe galante : Canaries (Prologue)

Les Nouveaux Caractères

Sebastien D'Herin, direction

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES 231441

Anonyme

Les danses de passages de mascarades et intermèdes : Canaries Ensemble Clement Janequin

Trio Le Quadrifolium

Pascale Boquet : Luth

Bruno Caillat : Percussions

Jean Francois Deruy : Luth

Compagnie Outre Mesure

Robin Joly, direction

INTEGRAL DISTRIBUTION INT 221 149

Ottorino Respighi

Feste romane P 157 (Fêtes romaines) : 3. L'Ottobrata; 4. La Befana - pour orchestre Orchestre Philadelphie

Riccardo Muti, direction

PATHE MARCONI CDC 7473162

Gian Carlo Menotti

Amahl and the night visitors

Ike Hawkersmith : Soprano

Kirsten Gunlogson : Mezzo-soprano

Dean Anthony : Ténor

Todd Thomas : Baryton

Kevin Short : Baryton

Bart Lefan : Baryton-basse

Choeur Symphonique De Nashville

Choeur Symphonique De Chicago

Orchestre Symphonique De Nashville

Alastair Willis, direction

NAXOS NAXO 8 669019

Frank Sinatra

The impossible dream

Ernie Freeman Orchestra

REPRISE RECORDS 901020-2

Jean Sébastien Bach

Missa brevis en Fa Maj BWV 233 : Kyrie; Gloria - pour solistes choeur et orchestre Ann Monoyios : Soprano

Angus Davidson : Haute-contre

Peter Harvey : Basse

Gabrieli Consort

Gabrieli Players

Paul Mac Creesh, direction

ARCHIV PRODUKTION 457631-2

Joseph Haydn

Symphonie en Ré Maj HOB I : 4 : Finale : Tempo di menuetto Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

ALPHA 103010

Serge Rachmaninov

Liturgie de Saint jean chrysostome op 31 : Notre père; Louez le seigneur des cieux / pour choeur mixte a cappella Laurence Equilbey, direction

Accentus / Choeur De Chambre Eric Ericson

AUVIDIS V 5239

Claudio Monteverdi

L'incoronazione di Poppea SV 308 : Pur ti miro pur ti godo (Acte III Sc 8) Duo Poppée Néron Philippe Jaroussky : Haute-contre

Nuria Rial : Soprano, Popée

L'Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

VIRGIN CLASSICS 972894