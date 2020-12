Le choix des auditeurs : Josef Myslivecek,Sweelinck, Messiaen, Guillaume Roy, Vivaldi, Delibes...

Votre programmation musicale inspirée par " Le Chardonneret " (1654) de Carel Fabritius du Musée Mauritshuis.

Allegretto vous a proposé de composer la programmation de l'émission à partir de ce tableau de Carel Fabritius (1622-1654), visible dans l'exposition virtuelle " Le Chardonneret " proposée par le Musée Mauritshuis de La Haye aux Pays-Bas.

L'étonnante histoire d'un oiseau rare...

Maestro dimanche 6 décembre à 17h sur Arte

En direct de l'Opéra de Zurich, dans un dispositif technique inédit, le baryton Christian Gerhaher et la soprano Jennifer Rowley dans la version de 1881 deSimon Boccanegrade Verdi.

Entre mélodrame et thriller politique, croisant intrigues, luttes de pouvoir et tragédie familiale, la seconde version de l'opéra de Verdi, créée à la Scala de Milan, a retrouvé les faveurs des grandes maisons d’opéra. Andreas Homoki, metteur en scène et intendant de l’Opernhaus Zürich, réunit ici Christian Gerhaher dans le rôle de Simon Boccanegra et Jennifer Rowley dans celui de Maria et Amelia.

Diffusée en direct, cette production s'appuiera sur un dispositif technique inédit. En raison de la crise sanitaire, le chœur et l’orchestre, que le chef Fabio Luisi dirige pour la dernière fois, ne seront pas présents dans la salle, leur performance sera retransmise acoustiquement en simultané.



à réécouter émission Dimanche à l'Opéra "Simon Boccanegra" de Verdi

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Chœur du Capitole de Toulouse, en direct surses réseaux sociauxdimanche 6 décembre à 18h pour son Concert de Noël

Ce concert, remplacera les deux concerts prévus initialement au Théâtre du Capitole.

Rendez-vous devenu incontournable depuis plusieurs saisons, le Concert de Noël du Chœur du Capitole proposera cette année des extraits d’opérettes centrés sur l’opérette française et viennoise, avec "La Chauve-Souris" de Johann Strauss, des Opera-buffa de Rossini et Donizetti et "l’Orphée aux Enfers" d’Offenbach, ainsi que les traditionnels chants de Noël.

Le chef Alfonso Caiani dirigera Edwige Geoffroy et Élisabeth Matak-Méric au piano et le Chœur du Capitole.

Le concert est accessible gratuitement à tous, en direct le 6 décembre et en streaming jusqu’au 18 janvier,

à réécouter AUDIO 28 min émission Grands interprètes de la musique classique Jacques Offenbach (1/5) : La vie parisienne, La belle Hélène, Orphée aux enfers

Le musée des Beaux-Arts de Lyon et le Quatuor Debussy proposent une découverte musicale en ligne de l'expositionPicasso. baigneuses et baigneurs.

Le musée des Beaux-Arts de Lyon et le Quatuor Debussy programment depuis de nombreuses années des concerts dans les collections ou dans les expositions, avec l'intention de donner une résonnance musicale aux œuvres présentées.

À l'occasion de l'exposition Picasso. Baigneuses et baigneurs, le Quatuor Debussy devait jouer ce soir au musée pour une nocturne très attendue. En raison de la fermeture sanitaire, la décision a été prise de filmer ce concert dans l'exposition à l'occasion de la dernière Nuit des musées et de le diffuser jusqu'au 3 janvier 2021 (date à laquelle se terminera l'exposition).

Le Quatuor Debussy a choisi pour cette soirée des pièces de Stravinsky, Satie, Poulenc, Turina, Albeniz, Milhaud, en regard des œuvres présentées.

La vidéo est disponible en suivant ce lien

Cadeau suplémentaire : Christophe Collette (premier violon) et Cédric Conchon (violoncelle), musiciens du Quatuor Debussy, proposent une visite de leurs coups de cœur dans les collections permanentes.

Pour retrouver toute l'actualité du Quatuor Debussy

à réécouter AUDIO 1h 28mn émission Plaisirs du Quatuor Concert du Quatuor Debussy

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Frank Zappa, totalement rock et totalement compositeur contemporain "

C'est ici !