Allegretto du vendredi 03 mars 2017

On vous offre des places !

Le Couronnement de Poppée de Claudio MONTEVERDI, Opéra en 3 actes avec prologue, 1643 - Livret de Francesco Busenello / jeudi 09 mars à 19:30 / Opéra de Vichy

Direction musicale, Sébastien d’HÉRIN

Mise en scène, Klaus M. GRÜBER reprise par Ellen HAMMER

Décors, Gilles AILLAUD recréés par Bernard MICHEL

Solistes du Studio de l’Opéra de Lyon

Poppea / Drusilla, Virtu, Josefine GÖHMANN ou Emilie Rose BRY

Nerone, Laura ZIGMANTAITE

Ottavia, Elli VALLINOJA

Ottone, Aline KOSTREWA

Arnalta, André GASS

Damigella, Amore, Rocio PEREZ

Fortuna, Valletto, Katherine AITKEN

Seneca, Pawel KOLODZIEJ

Lucano, Soldato II, Oliver JOHNSTON

Famigliare I, Pallade, James HALL

Famigliare II, Mercurio, Soldato I, Brenton SPITERI Famigliare III, Aaron O'HARE

Littore, Liberto, Pierre HERITIER

Ensemble Les Nouveaux Caractères

Une production de l'Opéra de Lyon / Coréalisation Opéra de Vichy

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Nino Rota

Ouverture

Nino Rota (Chef d'orchestre)

Orchestre et Choeur Symphonique de Rome

Ugo Benelli (Tenor)

Alfredo Mariotti (Basse)

Victoria Cortez (Mezzo-soprano)

RICORDI 74321 55109 2

Frederic Chopin

Scherzo n°4 en Mi Majeur op 54 S

Lavka Pechocova: piano

PRAGA PRD/DSD 250 283

Rubrique Kesako

Chapeau melon et bottes de cuir

Orchestre non identifié

SONY 82876707472

Aaron Copland

El Salon Mexico

Direction: Andrew Litton

Orchestre Symphonique du Colorado

Andrew Litton (Piano)

BIS 2164

Jules Massenet

Cendrillon : Allez laissez-moi seul (Acte II) Air du Prince Charmant

Philharmonia Orchestra

Julius Rudel (Chef d'orchestre)

Nicolaï Gedda (Tenor)

CBS M2K 79323</div>

Rubrique Maestro: dimanche 05 mars à 18h00 sur arte

Le très attendu concert d'ouverture de la nouvelle salle berlinoise Pierre Boulez, née à l’instigation de Daniel Barenboim. Pour l'occasion, le pianiste et chef d’orchestre s’est entouré d’une pléiade de talentueux artistes tels que la soprano Anna Prohaska et le clarinettiste Jörg Widmann. Au programme de la première partie, des œuvres de Boulez, Schubert et Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor n° 2 en Mi bémol Majeur K493 : larghetto

Emmanuel Ax: piano

Isaac Stern : violon

Jaime Laredo : alto

Yo-Yo Ma : violoncelle

Sony 66841

François Couperin

Les folies françoises ou les dominos : La virginité sous le domino couleur d'invisible / La pudeur sous le domino couleur de roze / L'ardeur sous le domino incarnat / L'espérance sous le domino vert / La fidélité sous le domino couleur bleu / La persévérance sous le domino gris de lin / La langueur sous le domino violet / La coquetterie sous différents dominos 9 / Les vieux galants et les trésorières surannées sous les dominos pourpres et feuilles mortes / Les coucous bénévoles sous les dominos jaunes / La jalousie taciturne sous le domino gris de Maure / La frénésie ou le désespoir sous le domino noir

CEDRIC PESCIA CLAVES CD 50-2719

Jean Françaix

Quinze portraits d'enfants d'Auguste Renoir : Au jardin du Luxembourg / Fillette au chapeau bleu / Mademoiselle Grimprel au ruban bleu / Fillette au chapeau à plume roses / Le petit collégien

Orchestre de chambre National de Toulouse

Alain Moglia (Chef d'orchestre)

CAPRICCIO 67 064

Jean Françaix

Quinze portraits d'enfants d'auguste Renoir pour piano a 4 mains: Le petit collégien

Catherine et Jean Françaix: piano

CYBELIA CY 643

Maurice Ravel

Manteau de fleurs

Mady Mesplé (Soprano)

Dalton Baldwin (Piano)

EMI CDS 7476382

Darius Milhaud

Scaramouche op 165 : Vif / Modéré / Brazileira

Paul Meyer (Chef d'orchestre)

Orchestre Philharmonique de Liège

Fabrice Moretti (Saxophone)

SONY CLASSICAL

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 : Speranza tu mi vai (Acte I Sc 4) Poppée et Arnalta

Capella Mediterranea

Francesca Spromonte

Emiliano Gonzalez-Toro

ALPHA 112829

François Couperin

Pièces de clavecin livre II 6° ordre en Si Bémol Majeur : les barricades mystérieuses / Livre IV 23° ordre en Fa Majeur : L'Arlequine

Wanda Landowska

TESTAMENT SBT 1380

Barbara Strozzi

_Il lamento "Sul Rodano severo" - pour soprano et basse continue_JORDI SAVALL (Chef d'orchestre et Basse de viole)

MONTSERRAT FIGUERAS (Soprano)

ROBERT CLANCY (Théorbe)

TON KOOPMAN (Clavecin)

ARCHIV PRODUKTION 4796217