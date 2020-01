Le choix des auditeurs : Borodine. Debussy, Allegri, Barber...

actuellement visible dans l'exposition " Mondrian figuratif, une histoire inconnue " qui se déroule au Musée Marmottan Monet (à Paris) jusqu'au 26 janvier 2020.

Maestro

Boléro, le refrain du monde

Ecrit par Maurice Ravel en 1928, LeBolero est une œuvre révolutionnaire qui a marqué à jamais l’histoire de la musique. Chef d’oeuvre radical, il a explosé les frontières artistiques, cassé les codes et s’est aventuré dans tous les territoires, devenant un tube planétaire. Mais d’où vient son pouvoir enivrant ? Comment a-il inspiré les artistes du monde entier ? Quel est le secret de son éternelle jeunesse ? Pourquoi fascine-t-il toujours autant ? En retraçant son extraordinaire destin et en partant à la rencontre d’artistes internationaux, le film explore les richesses et les ambiguïtés de cette composition musicale d’apparence si simple. De Claude Lelouch à Angélique Kidjo, en passant par la danseuse Etoile Marie-Agnès Gillot, ou les papes de la musique électro Carl Craig et Moritz Von Oswald, tous nous révèlent l’influence majeure qu’a eu cette oeuvre sur leurs créations. Les arts modernes ne cessent de l’adapter, de le remixer, de le sublimer, Le Bolero est entré dans la pop culture.

Un film écrit et réalisé par Anne-Solen Douguet & Damien Cabrespines

