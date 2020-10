Le choix des auditeurs : Poulenc, Auric, Hugues Le Bars, Reynaldo Hahn, Debussy, Saint-Saëns, Varèse...

Votre programmation musicale inspirée par la photo " Bal au château des Noailles " de Man Ray

Cette photo est visible au sein de l'exposition "Man Ray et la mode" qui se tient au musée du Luxembourg, jusqu'au 17 janvier 2021.

C'est sous l'angle nouveau de la mode que l'exposition présente l'oeuvre du photgraphe avant-gardiste, Man Ray. Il arrive à Paris en 1921 et Marcel Duchamp l’introduit dans le Tout-Paris des années folles, il participe activement à la vie artistique de l’entre-deux guerres et au mouvement surréaliste en particulier. Pour des raisons alimentaires il va d’abord se consacrer avec succès au portrait mondain et glisser peu à peu vers la mode. Il collabore d'abord avec Paul Poiret, mais bien vite la plupart des grands couturiers font appel à lui : Madeleine Vionnet, Coco Chanel, et surtout, Elsa Schiaparelli.

Autour de l'exposition :

A côté des expositions de la Rmn on peut approfondir ses connaissances avec " Histoires d'art ". Une approche inédite de l’art, menée par les conférenciers de la Rmn - Grand Palais, des historiens de l’art passionnés et expérimentés.

Ce sont 9 formules et 9 manières d’aborder l’histoire de l’art : " Femmes artistes ", " 100 chefs d'oeuvre ", " visites-promenades "..... Nous avons retenu les visite-promenades " Man Ray, à Montparnasse " les 5 et 6 octobre.

" Souffleurs d'image " dévoile la photo de Man Ray à nos auditeurs malvoyants :

Le service Souffleurs d’Images propose aux personnes aveugles et malvoyantes d’accéder, quand elles le souhaitent, à l’événement culturel de leur choix.

Pour nous Sajida Hamdi décrit aujourd'hui " Bal au château de Noailles ".

Maestro sur Arte

Le violoniste britanniqueDaniel Hope, célèbre la reprise des concerts à Pragueavec un programme exceptionnel, dimanche 4 octobre à 18h30

Daniel Hope lors d’un concert spectaculaire, une scène flottante sur la Vltava avec le château de Prague pour toile de fond, fêtait le retour de la musique dans la capitale tchèque après plusieurs mois de privation.

C’était le 19 septembre dernier, avec l’Epoque Orchestra, ils interprétaient Les quatre saisons de Vivaldi dans leur version recomposée par Max Richter, La Moldau de Smetana réarrangé par Floex et Tom Hodge, "September Song" de Kurt Weill et les Humoresques de Dvorák.

La chronique : " Les grands Macabres " :