Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles visible du 8 février au 8 juillet 2018.

Gagnez des places pour le concert Debussy du pianiste Jean-François Heisser accompagné du violoncelliste Marc Coppey le mardi 6 mars à 12h30 à l'auditorium du Musée d'Orsay à Paris.

Au programme :

Claude Debussy :

Sonate n° 1 en ré mineur, pour violoncelle et piano

Scherzo et Intermezzo pour violoncelle et piano

Gabriel Fauré :

Elégie pour violoncelle et piano, op. 24

Romance pour violoncelle et piano en la majeur, op. 69

Papillon, op. 77

Maurice Emmanuel :

Sonate pour violoncelle et piano

L'auditorium célèbre le centième anniversaire de la mort de Claude Debussy (1862-1918), compositeur "impressionniste", fasciné par le symbolisme, dont l'oeuvre fait merveilleusement écho aux collections du musée d'Orsay.

Rubrique Maestro : Le Dimanche 4 mars à 18h30 sur Arte

Rolando Villazón présente les stars de demain

Rolando Villazón invite de jeunes artistes au Delphi, ancien temple du cinéma muet de Berlin, pour un concert exceptionnel avec l'orchestre de la Junge Sinfonie Berlin, dirigé par Giedre Slekyte. Au programme : la soprano cairote Fatma Said, étoile montante du chant lyrique formée à la Scala de Milan ; le violoncelliste autrichien Kian Soltani, lauréat de la fondation d’Anne-Sophie Mutter ; le jeune prodige français du tuba Thomas Leleu, révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique 2012 ; l’ensemble Aris Quartett, un quatuor à cordes formé à Francfort en 2009 et acclamé dans de nombreux festivals.

Programmation musicale

Gioacchino Rossini

La pie voleuse : Ouverture

Orchestre de Chambre d'Europe

Claudio Abbado : Direction

DGG 431653-2

Robert Schumann

Frauenliebe und leben op 42 : 1.Nun hast du mir den ersten schmerz getan; 2. An meinem herzen an meiner brust

Anne Sofie von Otter : Mezzo-Soprano

Bengt Forsberg : Piano

DEUTSCHE GRAMOPHON

Jean Roger-Ducasse

Petite suite : 1. Souvenance; 2. Berceuse; 3. Claironnerie

Orchestre Philharmonique de Rhenanie Palatinat

Leif Segerstam : Direction

NAXOS 8.550891

Franz Schubert

Sonate en la majeur D 959 : Andantino

Phillippe Bianconi : Piano

LYRINX

Claude Debussy

3 chansons de Bilitis L 97 (90) : 2. La chevelure

Régine Crespin : Soprano

John Wustman : Piano

WARNER CLASSICS

Heitor Villa-Lobos

Tristorosa arrangement pour tuba et quintette à cordes

Thomas Leleu Sextet : Thomas Leleu : Tubas, Alexis Cardenas : Violon, Alexander Cardenas : Viole de gambe, Wissem Ben Ammar : Alto, Saralus Acevedo ; Violoncelle, Mathieu Martin : Contrebasse

FONDAMENTA FON-1402015

Gabriel Fauré

Quatuor n°1 en ut min op 15 : Finale : Allegro molto

Trio Wanderer

Antoine Tamestit : Alto

Harmonia Mundi HMC 902032

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº23 en la majeur k 488 : adagio

Maurizio Pollini : Piano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Karl Boehm : Direction

DGG 413793-2

Joseph Haydn

Symphonie nº 30 : Alléluia : 1.Allegro

Orchestre de Chambre de Lausanne

Jesus Lopez Cobos : Direction

Denon

Ludwig Van Beethoven

1. Sonatine en ut min WoO 43a pour mandoline et pianoforte 2. Sonatine en ut min WoO 44a pour mandoline et pianoforte

Alon Sariel : Mandoline

Michael Tsalka : Pianoforte

BRILLIANT CLASSICS 95031

Jules Massenet

Manon - Allons! . . . Adieu, Notre Petite Table

Renée Fleming : Soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Charles Mackerras : Direction

DECCA 467049-2

Lucienne Boyer

Parlez-moi d'amour

EMI

César Franck

Sonate en La Majeur M 8 : Allegro

Adam Laloum : Piano

Victor Julien-Laferrière : Violoncelle

Mirare

Edouard Grieg

Chanson de Solveig (Acte III)

Orchestre Philharmonique d'Oslo

Esa Pekka Salonen : Direction

CBS

Claude Debussy

Sonate pour violoncelle et piano nº1 en ré min : Sérénade et finale

Marc Coppey : Violoncelle

Eric Le Sage : Piano

K 617031

Frédéric Chopin

Concerto n°2 en fa min op 22 : Larghetto

Samson François : Piano

Orchestre National de la RTF

Paul Kletzki : Direction