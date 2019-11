Fleurs et requiem(s), avec Debussy, Puccini, Jean Wiener, Verdi, Rachmaninov...

Des places à gagner

Gagnez des places pour 2 concerts ! les 8 et 9 novembre à laCité musicale-Metz qui donne carte blanche à Julien Chauvin et son ensemble, Le Concert de la Loge.

Du 6 au 9 novembre ils feront miroiter toutes les facettes de Haydn trop souvent resté dans l’ombre de Mozart.

le vendredi 8 novembre à 20h

« Deux Haydn sinon rien ! »

Deux symphonies de Haydn par Le Concert de la Loge dirigé du violon, puis par l’Orchestre national de Metz, dirigé par Julien Chauvin.

Trois invitations pour deux personnes.

« Un soir sacré aux Tuileries »

Une soirée aux Tuileries, là où se produisait le Concert de la Loge Olympique avec Florie Valiquette (soprano), Adèle Charvet (alto), Reinoud Van Mechelen (ténor), Andreas Wolf (baryton) et l’Ensemble Aedes sous la direction de Mathieu Roma

Trois invitations pour deux personnes.

Envoyez-nous un gentil message par l'onglet contactez-nous pour tenter de gagner ces places.

Maestro le dimanche 3 novembre à 17h40 sur Arte

Riccardo Muti dirige le "Requiem" de Verdi, avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, la mezzo-soprano Elina Garanca, la soprano Vittoria Yeo, le ténor Francesco Meli, et la basse Ildar Abdrazakov.

C’est une œuvre de la maturité, probablement la plus personnelle de Giuseppe Verdi. Dans son Requiem, créé en 1874 en mémoire de son compatriote et ami Alessandro Manzoni, le compositeur italien a insufflé toute la palette de son génie. Sous la direction de Riccardo Muti, l’Orchestre philharmonique de Berlin livre une émouvante interprétation du chef-d’œuvre verdien en compagnie de la mezzo-soprano lettone Elina Garanca, la soprano Vittoria Yeo, le ténor Francesco Meli, et la basse Ildar Abdrazakov.

Programmation musicale

