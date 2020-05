Le grand Merci Musical d'Allegretto

Un grand Merci Musical à ceux qui prennent soin de nous en cette période extraordinaire, les soignants bien sûr mais aussi tous les "invisibles".

Chaque morceau est un merci à tous les héros ordinaires qui sont en première ligne, visibles et moins visibles, les gardes de nuit, les étudiants qui prêtent main-forte, le personnel d'entretien, les trieurs de déchets, les aides-soignantes, les ambulanciers, les logisticiens, les blanchisseuses... Et toutes les couturières bénévoles !

Agenda :

Nelson Freire, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sur Arte-Concert

La Russie avec Stravinsky, la Pologne avec Chopin, la Finlande avec Rautavaara... C’est à l’Est que Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique de Radio France ont puisé l’inspiration pour ce programme. Un concert auquel participe le pianiste Nelson Freire dans le second Concerto pour piano et orchestre de Chopin.

Concert capté le 26 avril 2019 à l’Auditorium de Radio France.

Les rendez-vous d'Itzhak Perlman sur son compte facebook

Régulièrement le maestro distille quelques conseils et souvenirs inattendus, fruits d'une carrière hors du commun.

Programme musical

Bruno Fontaine :Pas sur la bouche, BOF "Pas sur la bouche"

Alain Resnais, réalisation

Lambert Wilson, voix

Bruno Fontaine, piano

Naïve V 4972 2003

Antonio Vivaldi : Concerto en sol m RV 531 P 411 : Allegro, Largo - pour 2 violoncelles cordes et basse continue

Yo-Yo Ma, violoncelle baroque

Jonathan Manson, violon Baroque

Ton Koopman, clavecin et direction

Orchestre Baroque d'Amsterdam

Sony Classical SK 90916 2004

Antonio Vivaldi : Concerto en sol m p 411 RV 531 transcription pour voix violoncelle cordes et continuo : Allegro

Bobby Mac Ferrin, voix et direction

Peter Howard, violoncelle

James Layton, clavecin

The Saint Paul Chamber Orchestra

Sony SK 64600 1995

Francis Chagrin :Concerto for conductor and orchestra

Hoffnung Symphony Orchestra

Gerard Hoffnung, direction

EMI 7633022 1989

Wolfgang Amadeus Mozart :Sonate no2 en Fa M k 280 : Allegro, Adagio, Presto

Maria Joao Pires, piano

Denon C37-7386 1985

Mark Bradshaw:Human orchestra, BO "Bright Star" Jane Campion, réalisation

Lakeshore records LKS341052 2009

Wolfgang Amadeus Mozart : Sérénade n°10 en Si b M K 361 Gran partita : I II - Adagio

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez, direction

Decca 478 0316 2008

Dudley Moore :Beethoven parody

Piers Lane, piano

Hypérion CDA67967 2013

Malcolm Arnold : Le pont de la rivière Kwai, BO

The Big Screen Orchestra

David Lean, réalisation

Nacarat 76010835956 2016

Perez Prado : Mambo n°. 8

Perez Prado and his Orchestra

RCA CL 89038 1983

Joseph Haydn : Concerto en Ut Maj HOB VIIb : 1 : Allegro molto - pour violoncelle orchestre

Edgar Moreau, violoncelle

Il Pomo d'Oro

Riccardo Minasi, direction

ERATO 4605266 2015

Percy Grainger :Handel in the strand - Variations sur le thème de l'harmonieux forgeron de Haendel / version pour 2 pianos

Caroline Weichert, piano

Clemens Rave, piano

Grand piano GP633 2012

Leos Janacek :Danses de lachie pour orchestre : VI. Danse de la récolte II. Danse de la bénédiction III. Danse du forgeron IV. Antique II

Orchestre Philharmonique d'Etat de Brno

Frantisek Jilek (direction)

Suppraphon SPHN 111520-2 1992

Jean-Baptiste Lully: L'amour médecin - extraits

Isabelle Poulenard, soprano

Agnes Mellon, soprano

Gilles Ragon, ténor

Michel Verschaeve, baryton

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Erato ECD 75361 1988

Alexandre Lier : Alone in mabillon, BO "Première Année"

Thomas Lilti, réalisation

Milan Music 3980972 2018

Alexandre Borodine :Quatuor n°2, notturno

Quatuor Talich

(Petr Messiereur, violon. Jan Kvapil, violon. Jan Talich et Evzen Rattai, violoncelle)

Calliope CAL 9202 1987

Richard Wagner :Le Vaisseau fantôme WWV 63, "Summ' und brumm' "(Acte II Sc 4), Choeur des fileuses et Mary

Non Identifié, piano

Non Identifié, mezzo-soprano

Choeur de L'Opéra Royal de Cour de Berlin

Pan classics PC 10288/1 2004

Frédéric Chopin :Concerto n°2 en fa min op 21 : Allegro vivace - pour piano et orchestre

Nelson Freire, piano

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

Lionel Bringuier, direction

Decca 4785332 2014

Lukas Foss :3 American pieces, "Composer's holiday " pour violon et orchestre

Itzhak Perlman, violon

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

warner classics 0825646139514/23 2015