Allegretto du vendredi 01 janvier 2021

Pas d'émission Allegretto ce jour mais une chronique des Grands Macabres à retrouver sur sa page dédiée et surtout le Concert du Nouvel an de Vienne diffusé en direct et en simultané sur France Musique et sur France 2.

La chronique : " Les grands Macabres " : Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Lhasa, heureuse en trois langues"

C'est ici ! Le concert du Nouvel an de Vienne 2021 : à réécouter événement [DIFFUSION] Le Concert du Nouvel An de Vienne 2021 en direct Ecoutez ou réécoutez le concert du Nouvel an de Vienne 2021 en direct de la Salle dorée du Musikverein de Vienne. Cette année, l'Orchestre Philharmonique de Vienne est dirigé par Riccardo Muti pour la 6° fois de sa carrière. Présenté par Benoît Duteurtre, le traditionnel Concert du Nouvel an de Vienne est également retransmis en simultané sur France 2 et sur France Musique.