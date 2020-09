Dans la tourmente et la tempête

Faire naître le vent et la foudre, la pluie et les orages... Avec Vivaldi, Eisler, Rameau, Rossini, Joe Hisaishi, Sibelius...

Des places à gagner !

Pour «Le rêve de Görge» dimanche 10 octobre à 14h30, à l’Opéra de Dijon

l’Opéra de Dijon invite les enfants et leurs proches à un moment de découvertes et de surprises dans le cadre d’ « Un après-midi à l’Opéra ». Au programme, ateliers participatifs et créatifs autour d’un des thèmes de la programmation de la saison.

Ce 10 octobre sera inspiré par l’opéra de Zemlinsky, « Görge le rêveur ».

Görge, jeune orphelin, habite dans un village et vit dans un monde imaginaire nourri par ses lectures. Il est certain de réaliser un jour ses rêves, mais trahi par Grete, sa fiancée, il quitte le village pour répondre à l'appel d'une princesse de rêve...

C’est Mahler qui avait commandé à Zemlinsky son troisième opéra. Malheureusement, il est contraint de démissionner avant la création et son successeur retire la partition de la programmation. L'œuvre avait totalement disparue. Ce n'est qu'en 1980 que l'opéra fut créé à Nuremberg !

Via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur la photo " Bal au château des Noailles " de Man Ray ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 octobre, en vous inspirant de cette photo visible au sein de l'exposition "Man Ray et la mode" qui se tient au musée du Luxembourg jusqu'au 17 janvier 2021.

Vos propositions via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Josef Matras, un comique viennois "

c'est ici !