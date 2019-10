Allegretto junior : formes et contours, avec Mozart, Smetana, Couperin, Tchaïkovski...

"Penser en formes et en couleurs"

Exposition du 7 juin 2019 au 5 janvier 2020 au Musée des Beaux-Arts de Lyon

L’exposition « Penser en formes et en couleurs » marque le premier temps fort du rapprochement du musée des Beaux-Arts et du musée d’art contemporainde Lyon. Conçu comme un dialogue à partir des fonds XXe et XXIe siècle des deux musées, ce parcours explore la résonance des deux collections et propose un aperçu des différentes recherches des artistes modernes et contemporains autour de la couleur.

Cette exposition laisse délibérément libre-cours aux associations entre les œuvres s’émancipant ainsi du cadre chronologique. Elle est construite par thématiques et valorise les résonances entres les œuvres d’art moderne et la création plus contemporaine, créant un dialogue nourri de confrontations et de dissonances. À travers près de 120 peintures, sculptures, installations, dessins et objets, une soixantaine d’artistes emblématiques des deux collections seront présentés parmi lesquels Georges Adilon, Robert Delaunay, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Hans Hartung, Fernand Léger, Christian Lhopital, François Morellet, Olivier Mosset ou Pierre Soulages.

Des places à gagner

pour le spectacle "Looking for Beethoven" écrit et interprété par le pianiste Pascal Amoyel. 5 invitations pour deux personnes pour la représentation du 7 novembre à 20h45.

Après les succès du Pianiste aux 50 doigts et du Jour où j’ai rencontré Franz Liszt, Pascal Amoyel crée son nouveau spectacle dédié au monstre sacré : Beethoven. Le compositeur le plus joué au monde n’en est pas moins l'un des plus mal connus. À l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance en 2020, Pascal Amoyel mène une enquête palpitante et décode le chef-d’oeuvre absolu du piano, les 32 Sonates, véritable journal d’une vie. Servi par un pianiste de renommée internationale, récompensé par une Victoire de la Musique, ce spectacle révèle le visage secret de l’homme.

Programmation musicale

Traditionnel

"Wallom Green"

Les Witches

Odile Edouard, violon

Claire Michon, flûte à bec

Pascal Boquet, luth

Sylvie Moquet, viole

Freddy Eichelberger, clavecin

ALPHA

Bedřich SmetanaMa Vlast ("ma patrie")

4. Z českých luhů a hájů ("Par les prés et les bois de Bohème")

Orchestre Philharmonique Tchèque, dir. Jiří Bělohlávek

SUPRAPHON

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée "Papagena weibchen taubchen" (acte II)

Cecilia Bartoli, Papagena

Bryn Terfel, Papageno

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, dir. Myung Whun Chung

DECCA

François Couperin

Suite n°2 en la majeur, pour basse de viole et basse continue

4. La chemise blanche

Rainer Zipperling, viole de gambe

Sofia Diniz, viole de gambe

Pieter Jan Belder, clavecin

AEOLUS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des Cygnes, suite op. 20a

Scène - pas d'action (acte II)

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Kazuki Yamada

PENTATONE

Franz Liszt

Années de pèlerinage : 3e année : Italie

4. Les jeux d'eau à la Villa d'Este

Cédric Tiberghien, piano

HYPERION

Ferde Grofé

Niagara Falls Suite: Thunder of the Waters

Orchestre Symphonique de Bournemouth, dir. William Stromberg

NAXOS

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée (arr. pour quatuor à cordes)

"Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (air de la Reine de la Nuit, acte II)

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet, violon I

Leslie Boulin Raulet, violon II

Sarah Chenaf, alto

Juliette Salmona, violoncelle

NOMAD MUSIC

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée

"Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (air de la Reine de la Nuit, acte II)

Louisa Kennedy, Reine de la Nuit

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields, dir. Neville Marriner

METRONOME

Diana Damrau, Reine de la Nuit

Le Cercle de l'Harmonie, dir. Jérémie Rhorer

VIRGIN CLASSICS

Sabine Devieilhe, Reine de la Nuit

Pygmalion, dir. Raphaël Pichon

PARLOPHONE

Edda Moser, Reine de la Nuit

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, dir. Wolfgang Sawallisch

EMI CLASSICS

Johann Baptist Georg Neruda

Concerto en mi bémol majeur pour trompette

1. Allegro

Alison Balsom, trompette

Philharmonie de chambre allemande de Brême, dir. Thomas Klug

EMI

Ferde Grofé

Grand Canyon Suite : The Painted Desert

Orchestre symphonique de Bournemouth, dir. William Stromberg

NAXOS

Henri Sauguet

Musique pour Claudel

Les couleurs :

- le jaune

- le vert

- le bleu

- le rouge

Alfonso Baschiera, guitare

BRILLIANT CLASSICS

Georges Bizet

Carmen

"L'amour est un oiseau rebelle" (acte I)

Grace Bumbry, Carmen

Choeur et orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Rafael Frühbeck de Burgos

EMI

Pascual Marquina Narro

España cani

Vinicio, accordéon

Vinicio et son orchestre

MODE

Igor Stravinsky

L'Oiseau de Feu, suite n°2 (arr. pour 3 pianos)

"Danse infernale du roi Kashchei"

Giorgia Tomassi, Carlo Maria Griguoli, Alessandro Stella, pianos

EMIS CLASSICS

Hector Berlioz

Roméo et Juliette

4. La reine Mab ou la fée des songes (scherzo)

Orchestre de Cleveland, dir. Pierre Boulez

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

"Il fait sombre dans les jardins" (acte I, scène 3)

Elisabeth Söderström, Mélisande

George Shirley, Pelléas

Yvonne Minton, Geneviève

Choeur et orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, dir. Pierre Boulez

SONY CLASSICAL

Spectacle "Looking for Beethoven" de Pascal Amoyel :

Ludwig van Beethoven

Sonate Pathétique, op. 13

1. Grave - Allegro di molto

Serge Gainsbourg

Couleur Café