Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

Programmation musicale

Edvard Grieg (arrg. Jeffrey Shumway)

Peer Gynt : Suite nº1 Op 46 : Dans le Palais du Roi de la Montagne - réduction pour 5 pianos

The 5 Browns : Desirae, Deondra, Melody, Gregory et Ryan Brown

RCA 82876 66008 2

Ferdinand Herold

La Fille Mal Gardée : Acte I : Clog dance et Acte II : finale

Orchestre royal Philharmonique de Liverpool

Direction, Barry Wordsworth

EMI 7494032

Wolfgang Amadeus Mozart (arrg. Jordi Savall)

Sonate pour piano n°11 en La Maj K 331 : 3. Rondo alla turca (Marche turque)

Hesperion XXI

Le Concert des Nations

Direction, Jordi Savall

ALIA VOX 9925

Wolfgang Amadeus MozartSonate pour piano n°11 en La Maj K 331 (Alla turca) : Rondo alla turca (Marche turque)

Glenn Gould, piano

CBS M2YK 45613

Ludwig van Beethoven

Variations sur la marche turque des ruines d’Athènes en Ré Maj op 76, pour piano

Brigitte Engerer, piano

Harmonia Mundi HMC 901346

Paul Dukas

L'Apprenti Sorcier - scherzo pour orchestre

Les Siècles

Direction, François-Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD 12

Michael Giacchino / BOF de Indestructibles

2 : Rocky vs. Jack-Jack 2 : Hero worship

WALT DISNEY RECORDS

Charles Koechlin

4 petites pièces pour violon cor et piano op 32 : Andante, Très modéré, Allegretto quasi andantino, Scherzando

Felix Klieser, cor

Andrej Bielow, violon

Herbert Schuch, piano

BERLIN CLASSICS 0300931BC

Leonard Bernstein

What is Jazz : Part One (Types of jazz)

SONY CLASSICAL

Leonard Bernstein

West Side Story : Mambo

Orchestre des jeunes Simon Bolivar du Venezuela

Direction, Gustavo Dudamel

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4777457

Hans Krasa

Suite de Brundibar, extraits, mouvements 3-7

Ensemble Nash

Direction, David Matthews

Hyperion CDA67973

Henry Mancini / BOF de Hatari!

Baby Elephant Walk

James Galway, flûte

National Philharmonic Orchestra

Sony 88843091732-3

Igor Stravinsky

Circus polka

Orchestre de la Suisse Romande

Direction, Neeme Jarvi

Chandos 9237

Francis Poulenc

L'Histoire de Babar FP 129 : Berceuse

Julius Drake, piano

Atma classique 2616

Camille Saint-Saens

Le carnaval des animaux : L'éléphant, Kangourous, Aquarium, Personnages à longues oreilles, Volière, Pianistes, Fossiles, Cygne, Finale Michel Dalberto, Frank Braley, pianos

Renaud Capuçon, Esther Hoppe, violons

Béatrice Muthelet, alto

Gautier Capuçon, violoncelle

Janne Saksala, contrebasse

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Paul Meyer, clarinette

harmonica et xylophone

VIRGIN CLASSICS 5456032

Louis-Claude Daquin

Une jeune pucelle - pour choeur et ensemble instrumental

Les musiciens de St Julien

Maîtrise de Radio France (préparée par Sofi Jeanin)

Direction, François Lazarevitch

ALPHA266

Jacques Offenbach

Robinson Crusoé : Le Pot au Feu Robinson

Le Quatuor Gastronomique

Maguelone 350506

Dmitri Chostakovitch

Concerto en ut mineur op35 : 4. Allegro brio

Andrei Kavalinski, trompette

Simon Trpceski, piano

Orchestre national de France

Direction, Neeme Järvi

Enregistré le 9 novembre 2017 à l'Auditorium de Radio France