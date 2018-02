Le programme musical de Denisa Kerschova : Marais, Haydn, Liszt

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'ensemble Vox Luminis dirigé par Lionel Meunier le mercredi 7 mars à 20h à l'Auditorium du Louvre à Paris.

Au programme :

Johann Sebastian Bach

Jesu meine Freude BWV 227

Ich lasse dich nicht BWV Anh. 159

Johann Michael Bach

Sei, lieber Tag, wilkommen

Nun treten wir ins neue Jahr

Halt, was du hast

Herr, ich warte auf dein Heil

Johann Christoph Bach

Der Mensch, vom Weibe geboren

Lieber Herr Gott, wecke uns auf

Johann Ludwig Bach

Das Blut Jesu Christi

Das ist meine Freude

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate pour piano en ut min L 317 K 99 par Fou Ts'ong

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Dame en bleu" de Camille Corot ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 mars en vous inspirant du tableau "La Dame en bleu" de Camille Corot (1874).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles visible du 8 février au 8 juillet 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Pavane en fa dièse min op 50 pour orchestre

Orchestre de chambre de Lausanne

Armin Jordan : Direction

ERATO

Joseph Haydn

Die Schöpfung HOB XXI 2 : 1. Und Gott sprach : Es bringe die Erde 2. Gleich öffnet sich der Erde Schoss 3. Nun scheint in vollem Glanze der Himmel

Johannes Weisser, Basse

Orchestre Baroque de Fribourg

René Jacobs : Direction

HARMONIA MUNDI

Maurice Thiriet

L'oeuf à la coque suite symphonique : 1. Prélude 2. Les ramoneurs 3. Danse incantatoire de l'œuf 4. Blues de la poule noire 5. Valse séduction 6. Boite à musique 7. Danse des poules et des marmitons

Orchestre de l'association des concerts Colonne

Georges Tzipine : Direction

COLUMBIA

François Couperin

Pièces de clavecin Livre I en sol mineur : 1. Les abeilles 2. La Nanète 3. Les sentiments

Scott Ross : Clavecin

STIL 1607

Alexandre Tcherepnine

Chants et danses op 84 cycle de 4 pièces pour violoncelle : 1. Danse tartare op 84 n°2 2. Danse kazakh op 84 n°4

Michel Kanka . Violoncelle

Miguel Borges Coelho : Piano

PRAGA PRD/DSD 250290

Giacomo Meyerbeer

Le ranz des vaches d'appenzell

Jill Feldman : Soprano

Leslie Poleri Tosi : Soprano

Kenneth Weiss : Piano

OPUS 111

Armand Amar

BOF du Film Home :

Chemical food

Cum dederit

Sandrine Piau : Soprano

EUROCO

Francis Poulenc

Les animaux modèles FP 111 1.Le petit jour 2. Les deux coqs 3. Le repas de midi suite d'orchestre d'après le ballet

Orchestre de la société des concerts du Conservatoire

Georges Prêtre : Direction

EMI CLASSICS

Aarron Copland

Old american songs livre II : The little horses

Jan De Gaetani : Soprano

Léo Smit : Piano

BRIDGE

Aaron Copland

Old American songs livre II 1. The little horses 2. I bought me a cat 3. Ching a ring chaw 4. The dodger

Mormon Tabernacle Choir

Orchestre Symphonique de l'Utah

Michael Tilson-Thomas : Direction

CBS MK 42140

Erik Satie

Trois morceaux en forme de poires: IV. Morceaux 2 "Enlevé" / VII. Redite "Dans le lent"

George Auric : Piano

BDMUSIC 78516

Marin Marais

Suite à trois violes en ré majeur du quatrième livre pour 3 basses de violes et continu : 1. Gigue 2. Gavotte 3. Petite paysanne 4. Rondeau 5. Menuet

Jérome Hantaï : Viole, Kaori Uemura : Viole, Alix Verzier : Viole, Pierre Hantaï : Clavecin

VIRGIN 5453582

Franz Liszt

2 légendes S 175 pour piano : Saint François d'Assise prêchant aux oiseaux S 175 n°1

Wilhelm Kempff : Piano

DECCA 480 6633

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Magnificat anima mea

Vox Luminis

Lionel Meunier, Direction

Alpha