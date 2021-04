Un jardin féérique nommé Allegretto

Avec Debussy, Mozart, Michel Nyman, Chostakovitch, De Falla, Strauss, Percy Grainger... Et Ravel bien sûr !

Les Tuyaux de Kerscho !

Découvrons ensemble la collection des jouets sonores du Musée des Arts décoratifs.

Petite fanfare mécanique, crécelle et sifflet, hochet, moulin à musique, tableau d'éveil, culbuto et autre ramponeau... Voici le joyeux défilé du petit monde des jouets sonores qui peuple les vitrines du Musée des arts décoratifs.

Un poussah clown des année 50 venu du Japon y côtoie une crécelle grimaçante, c'est ainsi que l'on apprend qu'à l’origine la crécelle est un instrument musical religieux. Au lieu de sonner les cloches le jeudi et le vendredi, on faisait sonner la crécelle. On s’en servait aussi lors des processions de carême et d’enterrement. La crécelle en bois ou en métal destinée aux enfants prend des formes amusantes selon les fabricants.

On trouve aussi un ours cymbaliste, des hochets en matériaux précieux ayant appartenu à des petits princes au XIXème siècle, ou encore des moulins à musique aux mélodies toujours d'actualité....

Pour une première découverte de ce trésor, il suffit de se rendre sur le site du MAD (Musée des Arts Décoratifs)

La chronique : " Les grands Macabres "

Programmation musicale

