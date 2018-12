Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des livres

Tentez de gagner le livre : La plume enchantée de Mozart de Marianne Vourch et Maud Riemann chez Bayard Musique.

Avec la collection J’aime la musique, entrez dans les coulisses de la vie des plus grands compositeurs, percez le mystère de la création et écoutez la beauté des plus belles oeuvres de la musique classique.

Tentez de gagner le livre : Chantons pas bête de Nicolas Lafitte chez Bayard.

Et si on chantait ? Un nouvel opus de la collection PAS BÊTE illustrée par Pascal Lemaître avec 35 chansons françaises qui ont marqué le XXe siècle.

Programmation musicale

Frozen : Frozen Heart

WALT DISNEY RECORDS D001942202

Christophe Beck

Frozen : The trolls

WALT DISNEY RECORDS D001942202

Igor Stravinsky

Le chant du rossignol ( pesnya solov'ya ) : jeu du rossignol mécanique Orchestre De La Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

IMG 5750942

Helmut Lachenmann

Teil 1:Auf Der Strasse, Scherzo 1 ("Konigin Der Nacht"), Scherzo 2 ("Schnalz-Arie"~"Stille Nach) Orchestre Symphonique De La Radio De Baden Baden

Sylvain Cambreling, direction

ECM 476 1283 , CD

Robert Cornman / Hans Christian Andersen

La chanson des allumettes

Des ombres dans la nuits

Danielle Darrieux : Voix

Orchestre De Paris

Robert Cornman, direction

CHANT DU MONDE 878217

David Lang

The little match girl passion "La passion de la petite fille aux allumettes" : 1 - Come, daughter

Theatre Of Voices

Else Torp : Soprano

Miriam Andersen : Contralto

Christopher Watson : Ténor

Jespersen Jacob Bloch : Basse

Ars Nova De Copenhague

Paul Hillier, direction

HARMONIA MUNDI HMU 807496

Alan Menken

Tout est bien qui finit bien

WALT DISNEY RECORDS 3776722

Comme le roi de la mer Ludivine Sagnier : Voix

Gilles Borgos : Flûte traversière

Jérôme Voisin : Clarinette

Serge Bertocchi : Tuba

Alexis Decharmes : Violoncelle

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 848

Anton Dvorak

Roussalka : Song to the moon / Mesicku na nebi hlubokem (Acte I) Air de Rusalka Gabriela Benackova-Capova : Soprano

Orchestre De La Philharmonie Tchèque De Prague

Vaclav Neumann, direction

VARESE SARABANDE VSD-5246

Brian Easdale

Les chaussons rouges : Ballet music

Royal Philharmonic Orchestra

Thomas Beecham, direction

CD41

Percy Grainger

Under en bro - version pour mezzo-soprano baryton et orchestre

Pamela Helen Stephen : Mezzo-soprano

Johan Reuter : Baryton

Orchestre Symphonique De La Radio Danoise

Richard Hickox, direction

CHANDOS CHAN 9721

Edouard Grieg

6 pièces lyriques op 54 : 3. Marche des trolls

Emmanuelle Bertrand : Violoncelle

Pascal Amoyel : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 901986

Andreas Pfluger / Hans Christian Andersen

Das hässliche Entlein : Die Prinzessin aud fer Erbse Corinna Harfouch : Voix

Orchestre Symphonique De Chambre De Berlin

Jurgen Bruns, direction

CAPRICCIO 67 179

The ugly duckling

The king's new clothes

Danny Kaye : Voix

PICKWICK 705162

Peter Heise

Borgjomfruen

Ensemble Vocal National Danois

Choeur De La Radio Danoise

DACAPO 6.220598

Barry Manilow

Thumbelina

Thumbelina And The Barnyard Critters Anuna Irish Film Orchestra

William Ross, direction

SBK K2-29126

Alla Pavlova

Thumbelina suite : The meeting with the Prince - pour orchestre / d'après la musique de ballet inspirée par le conte de Hans Christian Andersen Mikhail Chestakov : Violon

Orchestre Symphonique Tchaikovski De La Radio De Moscou

Patrick Baton, direction

NAXOS 8.579003

Pelle Gudmundsen-Holmgreen / Tove Ditlevsen

6 chants danois simples (intégrale) : Forarsnat; Sovende pige; Min nye kjole; Barn rodkindet; Digt med ikke - pour choeur mixte a cappella Paul Hillier, direction

Ars Nova De Copenhague

DACAPO 6.220583

Frozen : Let it go

Idina Menzel

WALT DISNEY RECORDS D001942202