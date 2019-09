Allegretto junior : Le parlé-chanté avec Offenbach, Janacek, Ravel

L'autre monde ou les états et empires de la lune par l'ensemble La Rêveuse, texte de Savinien de Cyrano de Bergerac adapté et mis en scène par Benjamin Lazar jusqu'au 12 octobre au Théatre de l'Athénée

Cyrano de Bergerac, romancier du XVIIe siècle, polémiste, libre-penseur, philosophe et escrimeur, écoutait les cailloux parler aux rivières, et s’envolait vers le soleil, lesté de fioles de rosée...

A la lumière des bougies, entouré de Florence Bolton et Benjamin Perrot de l'Ensemble La Rêveuse, Benjamin Lazar nous donne un récit philosophique au charme étrange et envoûtant.

Gagnez des places pour la représentation du 8 octobre à 19h via l'onglet Contactez-nous

Des places à gagner

pour Pierre et le loup, concert éveil proposé par l’Orchestre Colonne, samedi 28 Septembre à 11h au Théâtre du Gymnase

Depuis soixante-dix ans, le dimanche matin, les concerts pédagogiques de l’Orchestre Colonne présentent des œuvres à un jeune auditoire.

Sur un format d’une heure petits et grands découvrent le monde de la musique autrement, de manière simple et ludique, grâce aux éclairages et commentaires du chef d’orchestre.

Cette version de Pierre et le Loup sera très spéciale car cette fois, ce sera la véritable histoire non censurée qui vous sera racontée ! C’est samedi 28 et dimanche 29 septembre au Théâtre du Gymnase

Gagnez des places via l'onglet Contactez-nous

Quelle musique voyez-vous sur le tableau " Les Houtsoules " de Władysław Jarocki

participez à la programmation musicale du vendredi 27 septembre en vous inspirant de ce tableau visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'exposition : "Pologne, 1840-1918, peindre l'âme d'une nation".Jusqu'au 20 janvier 2020

, © © Musée national de Varsovie / Krzysztof Wilczyński

À l’occasion du centenaire de la convention « relative à l’émigration et à l’immigration » qui a profondément marqué l’identité des Hauts de France, le musée du Louvre-Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle. L'exposition montre la manière dont les artistes créent une véritable identité polonaise et façonnent des images de la Pologne pour les Polonais et pour le reste du monde.

cliquez sur l'onglet Contactez-nous et transmettez votre programmation.