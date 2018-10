Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Programmation musicale

Serge Prokofiev / Tatiana Nikolaieva

Pierre et le loup op 67 : 1. Pierre - réduction pour piano

Tatiana Nikolaieva : Piano

SCRIBENDUM SC810-15

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67 : Ecoutez bien

Francois Morel : Voix

Orchestre National De France

Daniele Gatti, direction

RADIO FRANCE RFPL2014

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67

David Bowie : Voix

Orchestre De Philadelphie

Eugene Ormandy, direction

RCA RD 82743

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67

Itzhak Perlman : Voix

Orchestre Philharmonique D’Israël

Zubin Mehta, direction

ANGEL DS 38190-2

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67 : Dear children - conte musical pour recitant et orchestre

Eleanor Roosevelt : Voix

Orchestre Symphonique De Boston

Serge Koussevitzky, direction

NAXOS 8.111290

Jack Lancaster / Robin Lumley / Serge Prokofiev

Pierre et le loup : Thème de Pierre

Pierre Clementi : Récitant Manfred Mann : Synthétiseur, Pierre Gary Brooker : Synthétiseur, L'oiseau Chris Spedding : Guitare électrique, Le canard Stephane Grappelli : Violon, Le chat Eno : Synthétiseur, Le loup Keith Tippett : Piano, L'étang Jack Lancaster : Saxophone, Le grand-père Jon Hiseman : Batterie, Le chasseur

RSO 2 479 168

Serge Prokofiev

Peter und der Wolf : Einleitung

Orchestre De La Radio De Munich

Paul Goodwin, direction

SONY CLASSICAL 88765450752

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67

Eddy Mitchell : Voix

Nouvel Ensemble Instrumental Conservatoire Paris

VIRGIN 5453692

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº2 en Ré Maj K 314 pour flûte et orchestre : Allegro aperto; Adagio ma non troppo; Rondeau

Emmanuel Pahud : Flûte

Orchestre Philharmonique De Berlin

Claudio Abbado, direction

EMI CLASSICS 5563652

Alessandro Marcello

Concerto en ré min pour hautbois cordes et basse continue : Andante e spiccato; Adagio; Presto

Andrea Mion : Hautbois

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

NAIVE OOP 30301

Antonio Vivaldi

Concerto en mi min RV 484 : Poco allegro; Andante; Allegro - pour basson cordes et basse continue

Bram Van Sambeek : Basson

Sinfonia De Rotterdam

Conrad Van Alphen, direction

BRILLIANT CLASSICS 9149

Artie Shaw

Concerto / Pour clarinette et orchestre

Sharon Kam : Clarinette

Orchestre Symphonique De Londres

Gregor Buhl, direction

TELDEC 8573-88482-2

Robert Schumann

Frühe op 137 n°4 - pour sextuor vocal et quatuor de cors

King'S Singers

Quatuor Michael Thompson

SONY CLASSICAL 8898547018208

Serge Prokofiev

Quatuor à cordes n°1 en si min op 50 : Allegro

Quatuor Energie Nove

Hans Liviabella : Violon

Barbara Ciannamea : Violon

Ivan Vukcevic : Alto

Felix Vogelsang : Violoncelle

DYNAMIC CDS 726

Steve Reich

Pulses (2)

Ensemble Modern

RCA 090026 68672 2

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op 67 : Allegro - Andantino come prima; L'istesso tempo - Più mosso; Moderato - Allegro ma non troppo - Moderato; Poco piu andante; Andantino come prima - Andante; Andante molto; Nervoso - Allegro - Andante; Allegretto - Moderato; Andantino come prima - Meno mosso; Vivo - Andante molto; Allegro - Poco meno mosso - Moderato; Allegro moderato; Andante; Moderato - Poco più mosso - Sostenuto - L'istesso tempo - Poco più mosso; Andante - Allegro

Orchestre Philharmonique De New York

Leonard Bernstein, direction

SONY SMK 47596

Stefano Bollani

Pierre et le loup

Stefano Bollani : Piano

LABEL BLEU LBLC 6665

Serge Prokofiev

Et maintenant imaginez la marche triomphale

Francois Morel : Voix

Olivier Saladin : Voix

Pierre Charial : Orgue

Ensemble Instrumental De Basse Normandie

DOMUS DOMUS 1