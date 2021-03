Tchaïkovsky, c'est easy !

Avec Elton John, T Rex, Tim Rice... Et Tchaïkovsky bien sûr !

Les Tuyaux de Kerscho !

France Musique lance un défi aux classes et les invite à participer au Concours « Les fake-news de la musique » dans le cadre de la "Semaine de la presse et des médias dans l’école"

Chaque année, au printemps, les enseignants de tous niveaux de la maternelle aux classes préparatoires sont invités à participer à la " Semaine de la presse et des médias dans l’école ". Activité d’éducation civique, elle a pour but d’aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l'information.

A cette occasion, France Musique lance un défi aux classes : à partir d'articles qui déforment volontairement les faits de la vie de 5 personnalités de la musique en diffusant sur elles des "fake-news" ou fausses informations, les classes doivent déconstruire ces "fake-news" en menant une vraie enquête afin de rétablir la vérité historique.

Le dossier « Les fake-news de la musique », réunit des fiches pédagogiques, les modalités du concours, et les 5 articles sur 5 personnalités, Tchaïkovsky, Joséphine Baker, Chostakovitch, Ethel Smyth, et Bernstein qui est accusé d’être un espion communiste !

