Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Weber, Piazzolla

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert Debussy le samedi 24 mars à 20h à l'Auditorium de la Maison de la Radio avec l'Orchestre national de France, Karine Deshayes et Emmanuel Krivine.

Au programme :

Claude Debussy

Printemps (orchestration d'Henri Busser)

Maurice Ravel

Shéhérazade, trois mélodies sur des poèmes de Tristan Klingsor

Claude Debussy

Images pour orchestre

Le 25 mars 1918 mourait Debussy, celui qui avait fait de l’orchestre un kaléïdoscope miroitant et liquide. Cent ans plus tard, l’Orchestre national et son directeur musical interprètent plusieurs de ses partitions qui ne comptent pas parmi les plus jouées. Et invitent Maurice Ravel, en toute simplicité, qui n’a rien du disciple mais communie avec Debussy dans le culte de la couleur.

en savoir plus événement France Musique célèbre Debussy

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en ré min K 64 L 58 (Gavotte) de Scarlatti - arrangement pour trio de marimbas par le Trio SR9

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Les Chanteurs" de Gerrit van Honthorst ?

, © Photo Alain Basset – Lyon MBA

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Le Vin & la Musique, accords et désaccords à La Cité du Vin à Bordeaux du 23 mars au 24 juin 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Astor Piazzola

Chin chin - pour violon violoncelle accordéon piano et percussions

Astoria Isabelle Chardon: violon

Eric Chardon: violoncelle

Christophe Delporte: chant

Leonardo Anglani: piano

Santo Scinta: percussions

FUGA LIBERA 608

Carl Nielsen

Serenata in vano fs 68

Aage Oxenvad: clarinette

Hans Sorensen: cor

Knud Lassen : basson

Louis Jensen: violoncelle

Louis Hegner: contrebasse

DANACORD 360-362

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : 1. Kyrié; 2. Cum sancto Spiritu

Maîtrise de Paris

Direction Patrick Marco

Christine Lajarrige: piano

Jean Luc Manca: accordéon

Discauvers 008

Jean Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : 1. Variation n° 26; 2. Varaition n° 27; 3. Variation n° 28

Gérard Fallour / Stephen Paulello (pianos)

Assai 222062

Jean Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : 1. Variation n°29; 2. Variation n° 30; 3. Variation n° Aria

Gérard Fallour / Stephen Paulello (pianos)

Assai 222062

Carl Maria Von Weber

Quintette en Si bémol Maj op 34 j 182 : 4. Rondo : Allegro giocoso

Martin Frost: clarinette

Tapiola Sinfonietta

Direction Jean Jacques Kantorow

Bis 1523

Alexandre Desplat

La forme de l'eau : Elisa's theme

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Carmine Lauri

Decca 6712461

Ferenc Farkas

Corbeille de fruits: cycle de 12 chansons : 1. Gaspar; 2. Ladika; 3. Marasztalas; 4. Falusi reggel; 5. Mondoka

Lucia Megyesi Schwartz: mezzo-soprano

Miklos Perenyi: violoncelle

Denes Varjon: piano

Kristof Barati: violon

Lajos Rozman: clarinette

Toccata classics 0345

Bohuslav Martinu

Quatuor en ut maj H 139 : 1. Allegro moderato; 2. poco andante; 3. Allegretto ma non troppo

Baborak ensemble: Shabuova Hana Baborakova: violoncelle / Radek Baborak: Cor/ Wenzel Fuchs: clarinette / Raphaël Haeger : percussions

Supraphon 3998-2

Ralph Vaughan Williams

Quintette en ré majeur pour clarinette, cor, violon et piano : 3.Andantino

Ensemble Nash: Richard Hosford: clarinette / Richard Watkins: cor / Ian Brown: piano / Elisabeth Wexler: violon

Hyperion 67381/2

Franz Schubert

Octuor en Fa Maj op posth 166 D 803 : Andante molto - Allegro

David Oistrakh, Peter Bondarenko: violons / Mikhail Terian: alto / Sviatoslav Knouchevitski: violoncelle / Vladimir Sorokin: clarinette / Joseph Gertovich: contrebasse / Joseph Stidel : basson / Jacov Shapiro: cor

Emi 2147292

Claude Debussy

3 images L 122 : Ibéria : Le matin d'un jour de fête

Orchestre National de France

Direction Daniele Gatti

Sony Classical 88697974002

Arnold Schoenberg

Sérénade op 24 : Tanzscene

Ensemble intercontemporain

Direction Pierre Boulez

Sony 48463

Jean Sébastien Bach

Sonate pour violon n°1 en sol min BWV 1001 : Fugue (arrangement pour piano et marimba)

Thomas Enhco: piano

Vassilena Serafimova: marimba

DGG 4812578