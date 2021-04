Avec Poulenc, Clérambault, Maurice Delage, Rameau, Caplet, Les Frères Jacques...

Les Tuyaux de Kerscho !

A découvrir aujourd'hui mercredi 21 avril à partir de 16h "Monsieur Crocodile qui a beaucoup faim" d'après la bande-dessinée de Joann Sfar et avec la musique de Marc-Olivier Dupin.

Ayant beaucoup faim, Monsieur Crocodile part dans la forêt en quête d’un animal à dévorer. Après plusieurs échecs, il rencontre un cochon tout rose qui lui propose un marché : si le crocodile l’épargne, il s’engage à lui trouver des animaux comestibles. Monsieur Crocodile accepte... Mais il croisera le chemin d'une petite fille futée…

C'est l'histoire de la bande dessinée de Joan Sfar, sortie chez Gallimard, on y retrouve l'humour du créateur du Chat du rabbin.

Mises en musique par le compositeur Marc-Olivier Dupin et les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, narrées par le comédien Benoît Marchand, les aventures de l'étrange reptile amazonien prennent vie sur la scène de la Philharmonie de Paris, accompagnées des illustrations de Joann Sfar.

Ce concert-spectacle est disponible jusqu'au 21 octobre 2021sur les sites Philharmonielive.fr et orchestredechambredeparis.fr

A gagner la bande dessinée sortie chez Gallimard

Dans son édition d'aujourd'hui, mercredi 21 avril, La Croix consacre son cahier parents/enfants aux bienfaits de l'éducation musicale.

A travers les témoignages de jeunes enfants et de parents, de scientifiques, de pédagogues, le journaliste Denis Peiron fait le point sur ce que la musique apprend aux enfants et les bénéfices qu'elle leurs apporte dans leur évolution personnelle, leurs apprentissages et leurs relations au monde.

Cette école de la rigueur est source de plaisir et d'épanouissement, encore faut-il que chacun puisse y accéder par une pédagogie adaptée.

Tous ces aspects sont abordés dans le cahier du quotidien La Croix sur l'éducation musicale et ses bienfaits.

Les Fables de La Fontaine mises en musique et dessinées, samedi 24 avril à 18h en direct du Louvre.

La Cigale et la Fourmi, La Fourmi et la Sauterelle, Le Corbeau et le Renard, bien sûr ! L’Ours et les deux Compagnons, Le rat, Le Lion, Le Chêne et le Roseau, Le lièvre et la Tortue, La Tortue et les deux Canards... Ils seront tous là... Ou presque, en image, en mots et en musique...

À la croisée des disciplines, La Chapelle Harmonique de Valentin Tournet alternera récitation, mise en musique et dessin en direct autour des Fables de La Fontaine.

Les textes du poète seront dits par la pensionnaire de la Comédie Française Jennifer Decker, le ténor Mathias Vidal prêtera sa voix aux œuvres de Clérambault, Boësset, Moulinié, Lambert, Biber... Et l'illustratrice Giorgia Marras donnera vie aux protagonistes avec ses crayons et ses pinceaux.

Ce concert est en lien avec le cycle Le Louvre des Musiciens qui nous permet de retrouver au fil des concerts, les musiques qui ont fait la richesse du palais du Louvre aux 17e et 18e siècles.

Diffusion gratuite en direct et en streaming sur le site du Louvre et sur youtube.

Quelle musique entendez-vous sur "Le déjeuner des canotiers" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 23 avril, en vous inspirant du tableau " Le déjeuner des canotiers" d'Auguste Renoir, visible en ce moment sur les panneaux publicitaires de la ville de Saint Dizier en Haute-Marne.

Vos propositionsVia contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres "

