Et si on montait une fanfare

Avec Robert Blot, Dukas, Grieg, Trevor Jones, Rossini, Copland...

Des places à gagner !

Pour la“Symphonie du Nouveau Monde “proposée par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg samedi 30 octobre à 17h au Palais de la Musique et des Congrès.

A l’occasion des séances concerts famille, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et son chef Marko Letonja, proposent une version jeune public de la célèbre 9ème symphonie dite “ Du Nouveau Monde” d’Anton Dvorak...

En 1892, Dvořák quitte Prague pour New York, quelques mois après son arrivée sur le continent que l'on appelle le Nouveau Monde, il se lance dans l’écriture de sa 9ème symphonie.

Il puise son inspiration dans le romantisme allemand, les cultures populaires d’Amérique et ses racines slaves.

Dès sa première exécution au Carnegie Hall c’est un véritable triomphe, elle retentit dans les salles de concert du monde entier et on la retrouve dans les créations de Serge Gainsbourg ou John Williams. L’astronaute Neil Armstrong en emportera même un enregistrement lors de la mission Apollo 11 !

Le concert sera présenté par le compositeur Guillaume Hermen qui nous entrainera avec l’orchestre au cœur de la symphonie…

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À partir de 7 ans - Durée : 1h

Adultes 10 € - Enfants 6 €

via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Le Gopak " ?

, © Getty / Myra Collection

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 22 octobre, en vous inspirant du tableau "Le Gopak. Danse des cosaques zaporogues, 1926-1930"du peintre russe .

Ilya Répine, dont l'œuvre est considéré comme un jalon essentiel de l’histoire de la peinture russe des XIXe et XXe siècles, est une figure incontournable du monde de l’art de l’époque. Il s’intéresse à la vie culturelle : littérature, musique, sciences… Il est proche de l’écrivain Tolstoï, du compositeur Moussorgski, ou encore du collectionneur Trétiakov.

Témoin des bouleversements de la Russie Ilya Répine est particulièrement attentif aux profondes mutations de son pays et en fait l’écho à travers ses œuvres.

Ce tableau est visible dans l'exposition : Ilya Répine (1844-1930). Peindre l’âme russe jusqu'au 23 janvier 2022 au Petit Palais à Paris.

Vos propositions via contactez-nous